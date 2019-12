Huawei mantendrá un facturación de más de 1.000 millones en España en 2019

Publicado 03/12/2019 16:57:25 CET

La empresa asegura que es la única compañía capaz de sobrevivir a un "ataque" como el lanzado por Estados Unidos

3 Dic.

El consejero delegado de Huawei Spain, Tony Jin Yong, ha destacado que las operaciones de la compañía tecnológica en España se encuentran en una situación "muy saludable", lo que le permitirá mantener una facturación en el ejercicio 2019 por encima de los 1.000 millones de euros, pese al año complicado que ha atravesado la compañías tras el veto anunciado por Estados Unidos.

En un encuentro con la prensa, el directivo ha detallado el buen comportamiento su negocio de empresas en España, que registrará un crecimiento de más del 15%, mientras que el de infraestructuras de redes de telecomunicaciones registrará una evolución positiva y el de consumo se mantendrá estable.

En concreto, ha incidido en que en el área de redes ha sido un año de "consolidación y liderazgo" en 5G. Así, ha destacado que es el único proveedor presente en los dos proyectos pilotos de 5G financiados por Red.es, así como que ha formado parte del primer despliegue comercial de la nueva tecnología móvil en España, hecho por Vodafone.

En el campo de empresas, ha remarcado que con ese crecimiento de más del 15% la compañía alcanza seis años consecutivos de subidas a doble dígito en este negocio en España, lo que le consolida como un "impulsor clave" de la transformación digital de las empresas públicas y privadas españoles.

Respecto a consumo, ha indicado que se han afianzado como la segunda marca en ventas de smartphones en España con una cuota del 20%. Así, Jin Yong ha añadido en que su cuota de mercado será similar a la que registró a finales de 2018, aunque inferior al máximo del 27%-28% que llegó a alcanzar a principios del año pasado.

Asimismo, ha señalado también que a comienzos de 2020 abrirá su segunda tienda en España, en concreto en la ciudad de Barcelona, lo que demuestra su apuesta por el país tras la apertura de la 'flagship store' de Madrid el pasado verano.

En cuanto a otras actividades en España, ha destacado que los ingresos de su negocio Huawei Fusion Solar se han multiplicado por cinco, y ha reivindicado la apuesta de la compañía por la ciberseguridad colaborando con industria y gobiernos, así como por contribuir a la sociedad y a la educación en España.

En este sentido, el consejero delegado de Huawei España ha destacado el firme compromiso de la empresa de seguir contribuyendo a la economía digital de España tras 18 años de historia en el país, donde ya da servicio a 35 millones de usuarios, coopera con más de 200 socios y cuenta con más de 1.000 empleados.

VETO DE ESTADOS UNIDOS

Por otro lado, Jin Yong ha asegurado que en toda la compañía tecnológica china están "muy tranquilos" pese al veto anunciado por el Gobierno de Estados Unidos a la empresa y ha asegurado que tienen "incluso más confianza en el futuro" y que está dificultades son el corto plazo.

A este respecto, ha afirmado que Huawei es la "única compañía que puede sobrevivir a un ataque" como el que ha recibido por parte del Gobierno de Donald Trump y ha agregado que probablemente se ha subestimado a la empresa en Estados Unidos.

En esta sentido, ha remarcado que están preparados desde hace mucho y tienen un fuerte capacidad de inversión y desarrollo. Además, ha incidido en que desde sus redes se da servicio a más de 3.000 millones de clientes, lo que supone una "gran responsabilidad" para la empresa, que debe seguir sirviendo a los usuarios "incluso mejor".

Preguntado por su dependencia de productos de empresas estadounidenses, ha subrayado que el negocio de infraestructuras es el 60% de su actividad y en este no ha tenido "ningún impacto" porque no tienen componentes americanos. En dispositivos de consumo, se ha mostrado abiertos a trabajar tanto con empresas estadounidenses como con otras que permitan crear una alternativa no estadounidense a esos servicios que hoy no existe.