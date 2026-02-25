Iberdrola eleva un 12% el dividendo y refuerza su atractivo para el accionista con 4.500 millones

Archivo - Sede Iberdrola en Bilbao - Cedida - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola destinará 4.500 millones de euros a la remuneración de sus accionistas mediante el pago de dividendos correspondientes a 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto al ejercicio anterior.

El crecimiento del dividendo se apoya en unos resultados históricos, con un beneficio neto que alcanzó los 6.285 millones de euros el año pasado, un 12% más que en 2024, impulsado por el dinamismo del negocio de redes en Estados Unidos y Reino Unido.

La evolución de la caja, la reducción de la deuda y la diversificación geográfica han permitido superar el suelo de remuneración previsto en su plan estratégico 2025-2028 -de 0,64 euros-, reforzando la visibilidad de crecimiento a largo plazo.

En concreto, el dividendo total ascenderá a 0,68 euros por acción, conformado por un dividendo a cuenta de 0,253 euros ya abonado y un complementario de 0,427 euros por título, que se someterá a aprobación en la Junta General de accionistas.

Esta cifra consolida a la compañía como una empresa comprometida con la retribución sostenible al accionista y evidencia la fortaleza de su modelo de negocio en un año marcado por inversiones récord de unos 14.460 millones de euros y un sólido desempeño operativo.

Además, la compañía destinó 13.200 millones en compras a proveedores, que sostienen 500.000 empleos, y llevó a cabo una contribución fiscal de más de 10.400 millones -4.700 millones de euros en España-, lo que refuerza su papel como motor económico en los mercados donde opera.