Iberdrola instala la primera turbina de 'East Anglia Three' con 'megapalas' de 115 metros

East Anglia Three, parque eólico marino de Iberdrola - IBERDROLA

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Iberdrola, a través de su filial británica ScottishPower, ha alcanzado un nuevo hito en la eólica marina del Reino Unido con la instalación del primer aerogenerador del parque 'East Anglia Three', desarrollado en colaboración con Masdar y el mayor del grupo de esta tecnología, con una capacidad instalada de 1.400 megavatios (MW), informo la compañía.

En concreto, se trata del primero en el país equipado con palas de 115 metros, las más grandes fabricadas y ensambladas hasta la fecha en aguas británicas.

Cada una de estas palas supera la longitud de un campo de fútbol profesional y forma parte de los 95 aerogeneradores de 14 MW que compondrán el parque. En total, el proyecto incorporará 285 palas fabricadas por Siemens Gamesa.

'East Anglia Three' es un parque eólico desarrollado por Iberdrola, en el que participa Masdar desde julio de 2025 en el marco de un acuerdo estratégico más amplio, que representa una de las mayores alianzas bilaterales del sector de la energía limpia a escala mundial.

Cuando entre en operación a finales de este año, será el mayor parque eólico marino de la energética y uno de los más potentes del mundo, con esa capacidad instalada de 1.400 MW y una producción de energía limpia suficiente para abastecer a más de 1,3 millones de hogares británicos.

ALTURA DE 300 METROS, COMPARABLE A LA DE LA TORRE EIFFEL.

Sus aerogeneradores alcanzarán una altura aproximada de 300 metros, incluidas las estructuras de cimentación que los anclan al fondo marino, una dimensión comparable a la de la Torre Eiffel, y contarán con un diámetro de rotor de 236 metros. Cada giro completo de una turbina generará electricidad suficiente para cubrir el consumo de un hogar británico durante más de cuatro días o cargar alrededor de 1.700 teléfonos móviles.

La compañía destacó que este avance supone "un hito industrial sin precedentes para Iberdrola y Masdar y pone de manifiesto el acelerado despliegue de energías renovables a gran escala en el Reino Unido, con un impacto directo en la inversión en la industria, la cadena de valor, la creación de empleo y el refuerzo de la seguridad energética del país".

Ubicado en aguas británicas del mar del Norte, frente a la costa del condado de Suffolk, 'East Anglia Three' aportará electricidad limpia de producción local y desempeñará un papel clave en la transición hacia un sistema energético más seguro, autosuficiente, competitivo y sostenible en el Reino Unido.

La instalación del primer aerogenerador se ha llevado a cabo con el apoyo del buque autoelevable Wind Osprey, operado por Cadeler, al que se sumará próximamente el Wind Pace, que iniciará así su primera operación en aguas europeas.

Con una inversión total de 4.000 millones de libras (unos 5.000 millones de euros), este parque eólico marino cuenta con ingresos estables a largo plazo gracias a contratos por diferencia a 15 años, indexados al IPC, adjudicados en las subastas AR4 y AR6 del Gobierno británico, además de un acuerdo de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) a largo plazo firmado con Amazon en 2024.

Durante su fase de construcción, el proyecto ha respaldado más de 2.300 empleos y, a lo largo de su vida operativa, generará alrededor de 100 puestos de trabajo permanentes en el este de Inglaterra.