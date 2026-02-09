Iberia flexibiliza las tarifas de los billetes para volar a Cuba por los problemas de abastecimiento

Archivo - Avión de Iberia. - IBERIA - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha decidido flexibilizar las tarifas para los clientes que tengan billetes para volar a Cuba ante las dificultades que atraviesa el país con el abastecimiento que afecta también al combustible para la aviación.

De esta forma, los pasajeros podrán realizar cambios voluntarios en su viaje, aunque por el momento no existe confirmación de que la situación vaya a derivar en modificaciones o cancelaciones de la operativa entre Madrid y Cuba, según ha destacado la compañía.

Asimismo, ha recalcado que continuará monitorizando de forma permanente la evolución de la situación con el fin de adoptar las medidas que sean necesarias.

Este domingo, La Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha indicado que los aeropuertos internacionales de Cuba han agotado sus reservas de combustible para aviones A1, el más utilizado para aviones comerciales, en medio del desabastecimiento que sufre la isla.

En una serie de nueve avisos para misiones aéreas (NOTAM), la FAA ha señalado que no habrá combustible Jet A1 disponible entre los martes 10 de febrero y 10 de marzo en los nueve principales aeropuertos internacionales de Cuba: los de La Habana, Varadero, Holguín, Santa Clara, Cayo Coco, Camagüey, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Manzanillo de Cuba.