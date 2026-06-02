Iberia inaugura una ruta directa entre Madrid y Monterrey que tendrá tres frecuencias semanales

Inauguración de la ruta directa de Iberia entre Madrid (España) y Monterrey (México). - IBERIA

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha inaugurado este martes el inicio de una ruta directa entre Madrid y Monterrey, la cual contará con tres frecuencias semanales en un Airbus A330-200 con capacidad para 288 pasajeros tanto en 'business' como en 'turista'.

Según ha explicado mediante nota de prensa, el vuelo Madrid-Monterrey saldrá a las 13.10 horas y llegará a las 17.05 horas, mientras que en el sentido inverso despegará a las 18.35 horas y aterrizará a las 13.05 horas (+1). Los mismos están programados los martes, viernes y sábados.

El nuevo trayecto se enmarca en el programa estratégico de Iberia para los próximos años, denominado 'Plan de Vuelo 2030'. Con el mismo, la compañía pasará a contar con más de 53.000 asientos conectando Monterrey con los más de 100 destinos que tiene en España, Europa, África o Asia.

Así, Iberia volará de manera directa a Ciudad de México y Monterrey, por lo que contará con una capacidad total de más de 820.000 asientos, un 8% más que hace un año.

"Con la ruta entre Madrid y Monterrey, abrimos un nuevo aeropuerto mexicano, que es el país de América Latina con el que contamos con una mayor capacidad al superar los 820.000 asientos, es decir, alrededor del 14% del total que tenemos en América Latina", ha explicado la directora comercial, de desarrollo de red y alianzas de Iberia, María Jesús López Solás.

Iberia preparó una sorpresa para los clientes con motivo de la inauguración. A los viajeros en 'business' se les ofreció un margarita, cóctel típico mexicano, mientras que al resto del pasaje se les dieron dulces típicos de México. Todo ello fue acompañado de un obsequio.