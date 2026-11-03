Iberoamérica refuerza su apuesta por el diálogo entre gobiernos y empresas

Andrés Allamand, José Manuel Albares, Antonio Garamendi y Amparo López Senovilla antes de la inauguración del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano en Las Ventas - Cedida

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Antonio Garamendi; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, han inaugurado este martes, en la Plaza de Toros de Las Ventas, el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra estos días en Madrid.

Ante más de 2.000 participantes de más de 40 países, el Encuentro arrancó con un mensaje claro: en un mundo de bloques y de volatilidad, el diálogo entre gobiernos y empresas es la mejor manera de traducir las prioridades de las Cumbres en compromisos reales.

Es el momento de Iberoamérica

Diez años después de que los Encuentros Empresariales se incorporarán al proceso de las Cumbres, en Cartagena de Indias en 2016, la edición de Madrid coincide con el décimo aniversario de CEIB, una red que reúne a 29 organizaciones y representa a más de 33 millones de empresas. Una década de camino que Antonio Garamendi quiso proyectar hacia adelante. En un escenario de incertidumbre geopolítica y fragmentación de los mercados, el presidente de CEOE está convencido de que “es el momento de Iberoamérica”, una región de más de 600 millones de personas con seguridad alimentaria, minerales críticos como el litio o el cobre y un enorme potencial renovable, cuyo peso en la inversión extranjera directa mundial ha pasado del 8 % en 2015 al 12,8 % en 2025.

La clave para aprovecharlo, -planteó-, son tres factores: confianza, cooperación y asociacionismo empresarial. “No se trata solo de regular menos, sino de regular mejor”, porque, tal y como indicó Antonio Garamendi, “cuando un gobierno entiende que las empresas son parte de la solución y reconoce a sus organizaciones como interlocutores legítimos, “el país entero avanza con paso firme”.

Las empresas, en el centro de la acción exterior

Para el Gobierno anfitrión de la Cumbre, el apoyo a las empresas va más allá de lo instrumental. Lo explicó el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares: “Nuestra Estrategia de Acción Exterior vincula la competitividad con la seguridad económica y la reducción de vulnerabilidades. En un entorno geopolítico cambiante, acompañar a las empresas no es una tarea accesoria, es una responsabilidad de nuestra acción exterior”. Un mensaje que enlaza con el lema del Encuentro, dedicado a fortalecer la colaboración público-privada.

España, puente entre Iberoamérica y la Unión Europea

La seguridad económica fue también uno de los ejes de la intervención de la secretaría de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, quien abogó por reforzar la cooperación entre los 22 países iberoamericanos para construir cadenas de valor sólidas y garantizar suministros estratégicos ante la incertidumbre geopolítica. Situó además a España como puente con la Unión Europea, con acuerdos como el de UE-

Mercosur, que abre un espacio atlántico de más de 700 millones de personas. Todo ello, con la colaboración público-privada y la inversión en innovación, inteligencia artificial y renovables como palancas para modernizar las economías y generar empleo de calidad.

Compromiso con la inversión y la generación de empleo

La inauguración se cerró con la intervención del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, quien señaló la profunda reconfiguración del orden mundial actual y sus consecuencias, tanto en el ámbito político como económico. “Para avanzar hace falta apartar la ideología y, con pragmatismo, definir un marco estable para la relación entre el mundo público y privado. No hay secretos: desde el mundo público es fundamental asegurar que los marcos regulatorios y la definición de roles no estará en un permanente vaivén y, desde el mundo privado, es imperativo ratificar que el compromiso con las inversiones, el emprendimiento y la generación de empleo no dependerá del diferente signo político de los gobiernos”.

Una agenda empresarial a la altura de los desafíos de la región

La agenda de las dos jornadas gira en torno a cuatro bloques que coinciden con las prioridades y desafíos actuales de Iberoamérica: el nuevo mapa de la economía global; los activos estratégicos de la región, de la energía a los recursos críticos; las capacidades de innovación y emprendimiento que convierten ese potencial en productividad; y las condiciones de inclusión e igualdad que hacen el crecimiento sostenible.

Los Encuentros han crecido en contenidos y en instituciones participantes, y a la OCDE, la OEA, BusinessEurope, CAF, el BCIE, el BID, la academia, las agencias de inversión y las fundaciones se suman también, por primera vez, ministros de toda la región, como los de Paraguay, Colombia, Honduras, Bolivia y Uruguay.

Antonio Garamendi destacó también el dinamismo de la región en fintech e inclusión financiera digital y el proyecto pionero de innovación abierta que cerca de un centenar de empresas multilatinas desarrollan con SEGIB y CEIB. Y como novedad, durante el Encuentro se ha puesto en marcha el Espacio Empresarial Iberoamericano

Conecta, una plataforma viva impulsada con FIJE y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para que miles de empresas conecten, construyan alianzas y cierren negocios antes, durante y después del Encuentro.

Las organizaciones empresariales iberoamericanas presentan la Declaración de Madrid

Previamente a la inauguración, los presidentes de las organizaciones empresariales de Iberoamérica, miembros de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y del CEIB, se reunieron en Madrid en su XXXIV Reunión y adoptaron la Declaración de Madrid, que presentan a las jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre.

El texto parte de una premisa: no hay sociedades fuertes sin empresas fuertes, ni seguridad jurídica y desarrollo sostenible sin instituciones confiables, empleo formal y diálogo social efectivo. En 11 puntos, los presidentes piden a los gobiernos fortalecer las instituciones y la seguridad jurídica; garantizar la autonomía de las organizaciones empresariales; impulsar una agenda de competitividad medible, con un tablero regional de indicadores; concertar pactos nacionales de formalización; simplificar y digitalizar los trámites, en especial para las mipymes; adaptar la formación profesional a las necesidades del tejido productivo; profundizar la integración productiva iberoamericana; avanzar en una transición sostenible compatible con el empleo, y crear espacios permanentes de diálogo social.

Los jóvenes empresarios abren camino

A su vez, los jóvenes empresarios de toda la región celebraron su propia jornada en Las Ventas, organizada por la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), en el marco de la primera jornada del Encuentro empresarial. Abordaron durante el acto la geopolítica y la juventud empresarial, el papel de la inteligencia artificial en la productividad de las pymes, el crecimiento de las micropymes y la economía informal, y se cerró con la firma de un acuerdo de colaboración entre CEAJE, FIJE, CEIB y el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ).

Mañana: diálogo público-privado y clausura con S.M. el Rey

La jornada de mañana, miércoles 4 de noviembre, arrancará con una novedad: se sentarán en la mesa ministros y representantes empresariales en un claro ejercicio de diálogo y acción público-privada. A continuación, la agenda contempla dos bloques para hablar sobre innovación y economía del conocimiento, sobre las condiciones del crecimiento sostenible e inclusivo; y se contará, al margen del Conversatorio, con la intervención de varios jefes de Estado y de Gobierno durante la jornada.

El Encuentro culminará con el conversatorio de jefas y jefes de Estado y de Gobierno y con la entrega por parte del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, del Compromiso empresarial por el desarrollo y el futuro de Iberoamérica, que recoge las recomendaciones y las propuestas del sector privado representado por CEIB. Tras la entrega de los Premios Iberoamericanos de Calidad y el traspaso de la presidencia de CEIB a la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, S.M. El Rey Felipe VI clausurará el Encuentro.

Apoyo de empresas e instituciones de primer nivel

Esta edición cuenta con el respaldo de FIJE y de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios-CEAJE, y ha sido posible gracias al apoyo constante de las empresas e instituciones patrocinadoras: CAF, COX, Mapfre, Repsol, Santander, BBVA, Iberia, Airbus, Google, ICEX, Telefónica, Valora, Fundación Cajasol, Indra Group, Grupo Social ONCE, Abertis, AUXADI, Banco LAFISE, Barceló Hotel Group, CIRSA, CREEL, Minor Hotels, Técnicas Reunidas y UNIR, entre otros.