El Ibex 35 se estanca en los 19.300 puntos (+0,18%) ante el inicio de la temporada de resultados en EEUU

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). El Ibex 35 cotizaba en los 14.370 puntos en la media sesión de este lunes, en línea con el incremento del 1% registrado en la apertura, en un contexto marcado por el acuerd - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este martes con una subida del 0,18%, hasta situarse en los 19.320,70 puntos, a la espera del pistoletazo de salida de la temporada de resultados empresariales en Estados Unidos, que se inicia hoy con Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs y JP Morgan.

"Los resultados empresariales podrían dar algo de aire a las bolsas, para contrarrestar el repunte de inflación en EEUU, el debate presupuestario en Francia y nuevas dudas sobre la IA", señalan los analistas de Bankinter.

En paralelo, las Bolsas europeas esquivaban en la media sesión los efectos de las fuertes caídas registradas en Asia como consecuencia, una vez más, de las dudas sobre la inversión en inteligencia artificial y la competencia desde China, con retrocesos superiores al 8% en el caso de Samsung y SK Hynix.

Por otra parte, los inversores mantienen el foco en los acontecimientos en Oriente Próximo y de la evolución del precio del petróleo después del acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre "inmediatamente" más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global.

El acuerdo prevé el suministro de "otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después", aunque, para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, esto se trate de un "regalo" para que Rusia financie el conflicto iniciado en febrero de 2022.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,64% en la media sesion de las Bolsas europeas, hasta los 104,90 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1,78%, hasta los 92,07 dólares por barril.

En el plano macro, el Tesoro Público ha adjudicado este martes 2.133,91 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores a máximos de hace dos años.

A su vez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anticipado que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España seguirá siendo este año y el siguiente el que mejor evolución registrará entre las principales economías de la zona euro, según las nuevas previsiones, con una expansión del 2,5% en 2026 y del 1,8% en 2027, con una tasa de inflación del 3,7% y del 2,7%, respectivamente.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas en la media sesión eran Puig (+1,92%), Logista (+1,65%), Banco Sabadell (+1,50%) y Telefónica (+1,37%). De su lado, Grifols encabezaba los descensos (-1,34%), seguido de BBVA (-1,32%), Indra (-1,13%) y Acciona Energía (-0,82%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaba también alza: el índice británico FTSE 100 subía un 0,78%, el francés Cac 40 un 0,33%, el alemán Dax un 0,63%, el italiano FTSE MIB un 0,59% y el Euro Stoxx 50 un 0,28%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años descendía hasta el 4,035%, frente al 4,095% del cierre del lunes. De su lado, la prima de riesgo se situaba en los 62,16 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,22% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1179 'billetes verdes'.

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