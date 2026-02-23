El Ibex 35 sube un 0,5% al cierre y supera los 18.200 enteros, nuevo máximo histórico

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Ibex 35 ha iniciado la sesión de hoy con una subida del 0,53%, lo que le ha permitido superar la cota psicológica de los 18.200 puntos y marcar nuevos - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Ibex 35 ha cerrado este lunes con una subida del 0,56%, hasta los 18.288,7 enteros, marcando así un nuevo máximo histórico, después de que el Tribunal Supremo de EEUU tumbara el viernes pasado la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En respuesta, Trump ha proclamado nuevos gravámenes, pero bajo otro instrumento, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días, a aplicar desde mañana, 24 de febrero. Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha pedido claridad a Estados Unidos para que determine con exactitud el alcance y la duración de los nuevos gravámenes anunciados por el presidente Donald Trump este sábado a pesar de la decisión tomada por el Tribunal Supremo del país contra su política arancelaria.

En el terreno internacional, las Bolsas de la China continental han vuelto a abrir tras una semana cerradas por la festividad del Año Nuevo Lunar. El Hang Seng de Hong Kong ha subido hoy un 2,53%, aunque el CSI 300 de Shanghai ha caído un 1,25%.

Por otro lado, se ha publicado que la confianza de los empresarios alemanes ha mejorado en febrero como consecuencia de una mayor satisfacción sobre la situación actual y el creciente optimismo respecto de los próximos meses, según refleja el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo), que ha alcanzado su nivel más alto desde agosto de 2025.

De su lado, la italiana Enel, propietaria del 70% de Endesa, ha señalado que prevé unas inversiones brutas de 53.000 millones de euros en el periodo 2026-2028, lo que representa un 23% más que con respecto a los 43.000 millones de su plan anterior 2025-2027, para impulsar su apuesta por las redes y las renovables.

Asimismo, antes de la apertura del mercado de este lunes, la aseguradora Línea Directa ha reportado que cerró 2025 con un beneficio neto de 85,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 33,5% en comparación con el año anterior, mientras que Almirall ha indicado que obtuvo un beneficio neto de 46,2 millones en 2025, cifra que multiplica por más de cuatro las ganancias de 10,1 millones de euros que registró en 2024.

Las mayores subidas al cierre han sido las de ArcelorMittal (+2,99%), Telefónica (+1,96%), Endesa (+1,72%), Sabadell (+1,70%) y Banco Santander (+1,60%). Por el lado contrario, los descensos más pronunciados se los han anotado Indra (-3,15%), Amadeus (-2,98%), Acciona Energía (-1,74%), IAG (-1,74%) y Grifols (-1,21%).

Al cierre de la sesión, la mayoría de índices europeos cerraban en 'rojo', salvo Milán, que avanzó un 0,49%. Londres ha cedido un 0,02% y París, un 0,22%, mientras que Fráncfort ha perdido un 1,06%. También Wall Street caía en torno a un 1%: el Dow Jones caía un 1,45%; el Nasdaq, un 1,16%; y el S&P 500, un 1,00%.

El barril de Brent se situaba en los 71,69 dólares en la media sesión europea, un 0,10% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 66,46 dólares, un 0,01% menos.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,123%, por debajo del 3,149% del viernes, mientras que la prima de riesgo se situaba en los 41 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,17% respecto al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1804 dólares por cada euro.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/economia/1062745/1/ibex-35-sube-0...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06