El Ibex 35 sube 3,26% en mayo y supera los 18.300, pendiente del acuerdo de paz entre EEUU e Irán

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este lunes prácticamente plano. En concreto el selectivo nacional se dejaba a las 12.00 horas un 0,08%, hasta los - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Ibex 35 ha cerrado el mes de mayo con una subida del 3,26%, hasta situarse en los 18.362,90 puntos, en un contexto todavía marcado por el conflicto en Oriente Próximo y por el posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades.

Atendiendo solamente a este viernes, el selectivo ha repuntado un 0,46% y un 2,09% en la semana.

Así, el principal índice bursátil español continúa rondando zonas de máximos históricos. El mayor cierre en las últimas semanas se dio el 17 de abril, cuando el selectivo de las bolsas y mercados españoles cerró en 18.484,5 puntos. Un poco antes, el 27 de febrero, registró su máximo histórico intradía, al alcanzar los 18.573 puntos.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó anoche un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por el estrecho de Ormuz, un documento por el que las partes se comprometen a iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, si bien todavía falta el visto bueno por parte del presidente Donald Trump.

Al hilo de esta información, Trump anunció al cierre de las Bolsas europeas que su decisión sobre las negociaciones en Irán es inminente y que se estaba dirigiendo a la Sala de Crisis de la Casa Blanca para adoptar una respuesta "final" al borrador para un acuerdo para el cese de las hostilidades con Irán.

En un mensaje publicado en redes sociales, Trump ha ratificado los puntos clave de las negociaciones avanzados desde hace semanas por medios estadounidenses e iraníes: Irán se compromete a no desarrollar jamás una bomba nuclear y abrirá el estrecho de Ormuz sin condiciones. A cambio, Estados Unidos levantará su bloqueo en el perímetro del estrecho y retirará el uranio enriquecido en una operación conjunta con Teherán y la agencia nuclear de Naciones Unidas.

Con las esperanzas puestas en un acuerdo definitivo y en la reapertura del estrecho de Ormuz, el barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 1,90% en el cierre de la sesión europea, hasta cotizar en 91,93 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 1,64%, hasta los 87,45 dólares.

En el ámbito 'macro', hoy se ha conocido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2%, con lo que acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' energético por la guerra en Irán, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El director de inversiones financieras de Mutualidad, Pedro del Pozo, ha señalado que el dato deja "luces y sombras" para la economía española. "Los precios siguen instalados por encima del 3% varios meses", lo que pone de relieve "que el contagio de la incertidumbre geopolítica a la economía real comienza a ser tangible".

En el plano empresarial, este viernes se ha celebrado la junta general de accionistas de Iberdrola. En ella, su presidente, Ignacio Sánchez Galán ha apuntado a unas ganancias totales de 21.000 millones en el periodo 2026-2028 y a unos dividendos "récord" de 15.000 millones.

Fuera de España y de los mercados cotizados, Anthropic ha levantado 65.000 millones de dólares (55.895 millones de euros) en una ronda de financiación liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital, que valora la 'startup' responsable de modelos de IA como Claude y Mythos en 965.000 millones de dólares (829.831 millones de euros), superando la valoración estimada de OpenAI, creador de ChatGPT.

En este contexto, los principales valores alcistas este viernes han sido Amadeus (+3,05%), Aena (+2,05%), Indra (+1,94%), Bankinter (+1,83%) y CaixaBank (+1,58%). De su lado Grifols encabezó los descensos (-2,95%), seguido de Acciona (-1,59%), Acerinx¡ox (-1,49%), Redeia (-1,01%) y Rovi (-1%).

El resto de los principales mercados europeos ha finalizado la jornada con signo mixto: el británico FTSE 100 retrocedió un 0,09%, el francés Cac 40 cayó un 0,07%, el alemán Dax subió un 0,05%, el italiano FTSE MIB aumentó un 0,42% y el Euro Stoxx 50 se dejó un 0,08%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con subidas: el Dow Jones avanzaba un 0,72%, el S&P 500 un 0,31% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, subía un 0,18%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía al 3,352%, desde el 3,375% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo caía hasta los 41,7 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,26% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1681 dólares por cada euro.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba un 1,47%, hasta situarse en los 4.599 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, avanzaba un 0,58% hasta los 73.844 dólares.

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