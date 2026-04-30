El Ibex 35 vuelve a la normalidad tras el fallo en su cotización de esta mañana

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MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 volvía a operar con normalidad, marcando su evolución real pasadas las 10.00 horas, después de que en los primeros minutos de la sesión marcara caídas superiores a las reales por un fallo técnico.

BME ha explicado que el cálculo en tiempo real del Ibex 35 se ha corregido por completo a las 10.08 horas, mientras que el resto de índices afectados fueron plenamente restablecidos a las 10.20 horas.

La incidencia fue causada por un error técnico en la configuración que afectó temporalmente a la composición del índice, lo que impactó en los cálculos de tiempo real en la apertura del mercado. La configuración ya ha sido corregida y todos los índices están funcionando con normalidad para el resto de la sesión.

Además del Ibex 35 estuvieron afectados el Ibex ESG, el Ibex 35 Construcción, el Ibex 35 con Dividendos Netos, el Ibex 35 con Dividendos, el Ibex 35 Capped Net Return, el Ibex 34 Capped, el Bolsa Bilbao 2000, el BCN Global 100 y el BCN Materiales Básicos Ind. y Cons. 86.

Los datos de las pantallas de BME reflejaban en la apertura caídas superiores al 6%, aunque la caída real era mucho menor. Hacia las 10.15 horas, la cotización del selectivo arrojaba una caída respecto al cierre del miércoles del 0,38%, hasta situarse en los 17.577 puntos.

Los mayores descensos hacia las 11.30 horas eran los de Banco Santander (-3,34%, por el efecto 'ex dividendo'), Cellnex (-1,67%), Indra (-1,64%), Mapfre (-1,62%) y Banco Sabadell (-1,61%). Del lado contrario se situaban Acerinox (+2,62%), Repsol (+1,27%), ArcelorMittal (+0,92%), Ferrovial (+0,77%) y Sacyr (+0,70%).