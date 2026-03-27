El III Foro Iberoamericano de Turismo impulsará una nueva agenda centrada en inteligencia, formación y desarrollo

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MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de gobiernos, instituciones, organismos multilaterales, empresas, academia y expertos de toda Iberoamérica se darán cita del 1 al 3 de junio en San Pedro Sula (Honduras) con motivo del III Foro Iberoamericano de Turismo, un espacio de diálogo y acción público-privada de la industria en la región, que en esta edición se centrará en poner en práctica soluciones para transformar el modelo turístico. Bajo el lema “Tecnología y desarrollo: inteligencia que potencIA territorios”, el foro se celebrará en un contexto de profunda transformación del turismo a nivel global, en el que el crecimiento ya no se mide únicamente en función de su volumen, sino por su capacidad para generar valor económico, cohesión social y sostenibilidad ambiental.

Impulsado por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada-COHEP, ONU Turismo y la Cámara Nacional del Turismo de Honduras (CANATURH); con el apoyo y la coordinación del Gobierno de la República de Honduras, la Secretaría de Turismo e instituciones del país; y con el respaldo de la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB, en colaboración con ICEX Exportación e Inversiones; el Foro se consolida como un espacio clave para avanzar en la construcción de un modelo turístico más innovador, inteligente, sostenible e inclusivo.

UN SECTOR EN TRANSFORMACIÓN: DEL CRECIMIENTO AL IMPACTO

En este escenario, la incorporación de la inteligencia artificial, el uso estratégico de los datos y la digitalización de los destinos se configuran como elementos clave para mejorar la competitividad, al tiempo que evidencian retos estructurales como la necesidad de fortalecer la gobernanza, reducir brechas tecnológicas y avanzar en la capacitación del talento.

El Foro sirve para dar un paso más tras el trabajo desarrollado en sus ediciones anteriores, celebradas en Cancún y Santa Marta, donde se identificaron desafíos como la fragmentación institucional, la baja productividad, la informalidad o la desconexión entre innovación y territorio. En esta tercera edición, el objetivo es avanzar desde ese diagnóstico hacia la definición de medidas concretas que permitan acelerar la transformación de esta importante industria.

CUATRO EJES PARA UNA TRANSFORMACIÓN SÓLIDA

La agenda se estructurará en torno a cuatro grandes ejes —gobernanza y acción público-privada; productividad y competitividad; inclusión y empleabilidad; y sostenibilidad y resiliencia—, que reflejan una visión integral del turismo como motor de desarrollo territorial y social.

Estas dimensiones permitirán abordar los retos en el sector, incorporando la tecnología como elemento transversal para mejorar la toma de decisiones, la eficiencia empresarial y la sostenibilidad de los destinos.

UNA PRIMERA JORNADA DE CONSENSO PÚBLICO-PRIVADO

La primera jornada del Foro se desarrollará en un formato de trabajo más técnico, orientado a favorecer el intercambio directo entre los dinamizadores del turismo: responsables públicos, líderes empresariales y representantes de agencias de inversión o de la Academia, entre otros. Los participantes priorizarán los desafíos existentes y avanzarán en la identificación de soluciones concretas, en un formato participativo diseñado para maximizar la generación de propuestas aplicables.

Como resultado de esta jornada, se recogerán las principales conclusiones y se definirá una hoja de ruta orientada a la implementación de las iniciativas planteadas en cada uno de los ejes.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, GOBERNANZA Y SOSTENIBILIDAD, EN EL CENTRO DEL DEBATE

La segunda jornada, abierta al público, reunirá a líderes de toda la región en torno a un programa de alto nivel que combinará ponencias y mesas de debate.

Entre los principales temas que se abordarán figuran la gobernanza del turismo en la era de los datos —incluyendo la inteligencia territorial, la gestión de flujos y la toma de decisiones en tiempo real—, la transformación de los modelos de negocio y financiación del sector, el reto de la productividad y la competitividad empresarial, así como el desarrollo del talento y el impacto de la transformación tecnológica en el empleo turístico.

Asimismo, el Foro abordará cuestiones clave como la adaptación del turismo a un entorno global marcado por la disrupción tecnológica y la necesidad de reforzar la cooperación público-privada como base de una gobernanza eficaz.

El programa incluirá además una serie de conferencias centradas en el papel de la inteligencia artificial en la gestión de destinos y desarrollo de destinos inteligentes, la innovación tecnológica aplicada a la sostenibilidad o el turismo regenerativo como nueva vía para el desarrollo territorial.

De forma complementaria, la agenda del Foro incorpora actividades y talleres formativos dirigidos a aquellos participantes que lo deseen, centrados en el análisis y aplicación de nuevas herramientas tecnológicas —especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial—, con el objetivo de facilitar su adopción práctica en la gestión turística y contribuir a la mejora de capacidades en empresas e instituciones.

UNA CITA CLAVE EN HONDURAS PARA EL FUTURO DEL SECTOR

La elección de Honduras como sede responde a su potencial como destino turístico y a su riqueza natural y cultural, que lo convierten en un entorno especialmente relevante para abordar los desafíos del sector desde una perspectiva territorial.

Esta edición permitirá, además, reforzar el componente centroamericano del Foro, con la participación activa de las organizaciones empresariales regionales, todas ellas agrupadas en la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana-FEDEPRICAP, y una mirada específica a las oportunidades de desarrollo en estos territorios.

En un momento decisivo para el sector, el III Foro Iberoamericano de Turismo aspira a sentar las bases de una nueva etapa en la que la inteligencia, la tecnología, la formación y la cooperación público-privada se conviertan en los pilares de un desarrollo turístico con impacto real en los territorios.