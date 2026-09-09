Inditex gana 2.980 millones en su primer semestre, un 6,8% más, y eleva un 7,6% ventas, hasta 19.755 millones

Archivo - Fachada de un establecimiento de Zara en Madrid, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Inditex registró un beneficio neto de 2.980 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un incremento del 6,8% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo.

Las ventas, por su parte, crecieron un 7,6% con respecto al primer semestre de 2025 y alcanzaron 19.755 millones de euros, con una evolución satisfactoria tanto en tienda como 'online'. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 9,2%.

"Estos excelentes resultados ponen de manifiesto la extraordinaria capacidad de nuestros equipos, que en un entorno global muy complejo han conseguido hacer llegar cada día a nuestros clientes en todo el mundo el producto y la experiencia de moda que demandan. La ambición, la flexibilidad y la innovación son elementos diferenciales que refuerzan el potencial de crecimiento a largo plazo de Inditex", ha subrayado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

El margen bruto creció un 8,3%, hasta 11.596 millones de euros, y se situó en el 58,7% de las ventas (+40 puntos básicos frente al primer semestre de 2025).

El resultado operativo (Ebitda) creció un 7,8%, hasta 5.513 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 7,6% hasta 3.843 millones de euros y el resultado antes de impuestos un 6,8%, alcanzando los 3.845 millones de euros.

La posición financiera neta fue de 10.398 millones de euros al final del primer semestre de este año, un 4% más.

De cara al segundo semestre de 2026, la compañía ha destacado que las colecciones de la campaña de otoño/invierno han sido muy bien recibidas por sus clientes. Así, las ventas en tienda y 'online' a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de este año han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2025.