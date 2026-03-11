Inditex logra beneficio récord de 6.220 millones en 2025, un 6% más, con ventas de 39.864 millones (+3,2%)

Archivo - Zara - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Inditex registró un beneficio neto récord de 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025-2026 (desde el 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026), el cuarto de Marta Ortega al frente de la presidencia, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior, según ha informado la compañía, que elevará el dividendo un 4,1%, hasta 1,75 euros por acción.

Las ventas alcanzaron los 39.864 millones de euros, un 3,2% más sobre 2024, con una evolución "muy satisfactoria" tanto en tienda como 'online', positiva en todos los formatos y, a tipo de cambio constante, en todas las zonas geográficas. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7%.

De esta forma, la compañía vuelve a lograr resultados récord, en línea con el consenso de analistas, aunque más moderados en su ritmo de crecimiento. El grupo ha subrayado que ha logrado dicho beneficio sobre la base del "sólido" crecimiento de los últimos años.

"Estos resultados reflejan la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día en nuestros ocho formatos comerciales. Conectar con ellos, entender sus deseos y ofrecer el mejor producto y una experiencia diferencial es la base que sustenta nuestra expectativa de crecimiento a largo plazo", ha destacado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

Para el ejercicio 2025, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

El dividendo se abonará en dos pagos iguales: el 4 mayo de 2026 un pago de 0,875 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, y el 2 noviembre de 2026 otro pago de 0,875 euros por acción (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).

El resultado operativo (Ebitda) creció un 5%, hasta 11.267 millones de euros, y el resultado neto de explotación (Ebit) un 5,9%, hasta 7.997 millones de euros.

Para seguir reforzando el crecimiento a largo plazo del grupo, Inditex prevé unas inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026.

Estas inversiones se dedicarán principalmente a la optimización de nuestro espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de nuestras plataformas 'online'.

Debido a la buena ejecución del modelo de negocio, los flujos generados (ajustados por los pagos de arrendamientos) crecieron un 7%. La caja neta se situó en 10.958 millones de euros al cierre del ejercicio.