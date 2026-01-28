Indra firma un acuerdo con el CAF para acelerar digitalización de servicios públicos de los países miembros. - INDRA

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Indra y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) han firmado un acuerdo para promover y desarrollar proyectos conjuntos orientados a la digitalización y la modernización tecnológica de los servicios públicos e infraestructuras claves en los países miembros de la entidad bancaria internacional, según informó la compañía en un comunicado.

Esta alianza, firmada en la Ciudad de Panamá, está destinada a identificar, estructurar y desarrollar proyectos de alto impacto para ámbitos como el gobierno digital, la ciberseguridad, la movilidad inteligente, la gestión del tráfico aéreo o el uso de analítica avanzada e inteligencia artificial.

Asimismo, ambas entidades trabajarán en iniciativas de inversión vinculadas directamente con la transformación digital del sector público.

Con este acuerdo, Indra refuerza su papel como socio tecnológico estratégico con vocación de largo plazo en América Latina y el Caribe a través de soluciones avanzadas aplicadas a proyectos orientados a la modernización del Estado, la protección y resiliencia de infraestructuras críticas.

"Nuestra colaboración con la principal institución financiera multilateral de la región refleja la vocación de Indra por aportar conocimiento, tecnología y experiencia internacional al servicio de los ciudadanos y de las instituciones públicas", destacó el presidente de Indra, Ángel Escribano.

Por su parte, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmó que este acuerdo permitirá a la entidad bancaria "identificar y estructurar proyectos de alto impacto que fortalezcan las capacidades institucionales de nuestros países miembros, mejoren la eficiencia del Estado y, sobre todo, acerquen servicios públicos de calidad a millones de ciudadanos latinoamericanos y caribeños".