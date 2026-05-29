Indra Group - CEDIDA

BOGOTÁ 29 May. (EUROPA PRESS) -

Indra Group acelera la apuesta por sus negocios estratégicos tras acordar la venta de la división de consultoría de negocio de Minsait, a Waterland Private Equity.

Indra Group ha alcanzado un acuerdo con el fondo europeo Waterland Private Equity para la desinversión del 100% de Minsait Business Consulting (MBC), la división de consultoría estratégica de negocio de Minsait. El acuerdo, que incluye las marcas ALG y NAE, incluye el traspaso de unos 1.700 profesionales, concentrados especialmente en España y México. Por su parte, Indra Group conserva todo el resto del perímetro de Minsait.

Esta decisión, alineada con el Plan Estratégico “Leading the Future” de Indra Group, responde a una convicción clara: para avanzar con más fuerza en la transformación del Grupo, es clave concentrar energía, inversión y gestión en aquellos ámbitos que son verdaderamente estratégicos para el futuro de la corporación.

De esta forma, la operación permite cristalizar valor en un ámbito que se considera no estratégico dentro de la hoja de ruta del Grupo, y redirigir recursos hacia las prioridades que están definiendo su nueva etapa: el refuerzo de los negocios “core” (Defensa, Espacio, Air Traffic, Mobility, IndraMind y Minsait) y el impulso de capacidades industriales y tecnológicas avanzadas como ciberdefensa, radares, sistemas antidrón, UAVs, satélites y tecnología espacial, inteligencia artificial, cloud, ciberseguridad o computación cuántica, entre otras.

En la práctica, la operación es una elección de foco: poner el acento en lo que más contribuye a construir un Indra Group más fuerte, más competitivo y con mayor ambición industrial. En un contexto en el que el mercado ofrece una ventana de interés inversor por la consultoría de negocio, Indra Group aprovecha esta oportunidad para acelerar su agenda estratégica, liberar palancas para invertir donde el Grupo quiere crecer y consolidar su posición, y hacerlo con una narrativa coherente de transformación, concentración y futuro.

Se han contemplado las medidas y cautelas necesarias para garantizar una transición ordenada, con especial atención a la protección del empleo y la continuidad de los equipos. Indra Group y MBC seguirán manteniendo además una relación de colaboración en aquellas oportunidades conjuntas que garanticen la continuidad de los proyectos con clientes comunes, lo que permitirá seguir impulsando nuevas iniciativas compartidas, al mismo tiempo que se preserva el ecosistema generado entre ambas.

El cierre previsto de la operación se estima que esté hecho en el último trimestre del año, siempre sujeto a las condiciones habituales de este tipo de transacciones.