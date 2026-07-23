Indra Group acelera y mejora la rentabilidad en el segundo trimestre de 2026

INDRA GROUP - CEDIDA

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cartera en el primer semestre de 2026 de Indra Group alcanzó los 20.533 M€, aumentando un 117% respecto a los seis primeros meses de 2025, impulsada principalmente por Defensa (aumentó en 7.207 M€), por la contribución inorgánica de Espacio (consolidación de la cartera de Hispasat e Hisdesat de 2.722 M€) y por el contrato de Transport for London en Movilidad (605M€). Todas las demás divisiones también aportaron crecimiento. La ratio de cartera sobre ventas de los últimos doce meses se situó en 3,32x versus 1,90x del mismo periodo en el año anterior.

Los ingresos, hasta junio de 2026, aumentaron un 30%, con todas las divisiones presentando incrementos: Espacio creció un 398%; Defensa un 103%; ATM un 16%; Minsait el 3% y Movilidad un 2%. Por su parte, los ingresos en el segundo trimestre del año aceleraron su crecimiento interanual hasta un 43%, igualmente impulsados por todas las divisiones: Defensa creció un 156%, Espacio un 403%, ATM un 15%, Movilidad el 2% y Minsait un 4%.

• Defensa (+156%). Los ingresos crecieron con fuerza impulsados por la contribución del negocio de Vehículos Terrestres, los Programas Especiales de Modernización y la evolución positiva del programa Eurofighter, a lo que se sumó el avance de los proyectos de radares en Alemania y Ucrania. Por su parte, el programa FCAS registró una menor contribución respecto al mismo periodo de 2025.

• Espacio (+403%). Los ingresos aumentaron por la contribución inorgánica de Hispasat e Hisdesat, con un peso destacado de los negocios de España y América (negocios de servicios gestionados en México, Brasil y Perú). En Europa, el avance también fue relevante por la aportación inorgánica en Alemania (Axess) y al programa Galileo.

• ATM (+15%). Los ingresos avanzaron con crecimientos de doble dígito especialmente en AMEA, impulsados por proyectos de radares en Azerbaiyán y Emiratos Árabes Unidos y por la renovación de los sistemas de gestión del tráfico aéreo en Vietnam. En América, el crecimiento estuvo apoyado en contratos de radares y radios en Estados Unidos, Canadá y Brasil.

• Movilidad (+2%). Los ingresos registraron un crecimiento moderado, impulsado por la buena evolución de los sistemas de peaje y control del tráfico en América, así como por los negocios de ticketing y Sistemas Inteligentes de Transporte en España. Este avance se vio parcialmente limitado por descensos en Europa, principalmente en ticketing en Irlanda, y en AMEA, por la menor actividad en la red ferroviaria de Arabia Saudí.

• Minsait (+4%). Los ingresos crecieron impulsados por el sólido comportamiento del negocio de Administraciones Públicas y Sanidad, que registró un avance de doble dígito. Este crecimiento compensó la evolución más moderada de Servicios Financieros y los descensos registrados en Energía e Industria y, especialmente, en Telecomunicaciones y Medios. Además, el crecimiento orgánico mantuvo una evolución positiva durante el periodo.

Josep Maria Recasens, consejero delegado de Indra Group, declara: “Los resultados del segundo trimestre del año demuestran claramente las capacidades industriales, de ejecución y de entrega en tiempo y forma de los contratos que forman parte de la cartera Indra Group, lo que nos permite confirmar de nuevo nuestros objetivos para el conjunto del ejercicio 2026, y al mismo tiempo constituyen un inmejorable punto de partida para nuestro nuevo Plan Estratégico, en el que ya hemos comenzado a trabajar intensamente. Nuestra primera prioridad de gestión no puede ser otra que la excelencia en la ejecución, elevando nuestra velocidad de entrega, nuestra calidad, nuestra fiabilidad y nuestra competitividad. Pero esa excelencia solo alcanzará todo su potencial si la ponemos al servicio de una vocación y una responsabilidad inequívocas: vertebrar e impulsar el ecosistema español de Defensa, fortaleciendo sus capacidades y generando la escala necesaria para competir en un entorno cada vez más exigente.”

El tipo de cambio aportó 6 M€ a los ingresos en el primer semestre de 2026 (+0,3pp), principalmente por la revalorización de las divisas de Colombia, México y Brasil frente al euro.

Los ingresos orgánicos en la primera parte del año (excluyendo la contribución inorgánica de las adquisiciones y desinversiones y el efecto del tipo de cambio) aumentaron un 16%, con crecimientos notables en Defensa (del 59%) y ATM (15%), así como en Minsait del 5% y Movilidad con un aumento del 2%. Por su parte, los ingresos orgánicos de Espacio descendieron un 14% en el semestre.

La contratación neta en los primeros seis meses de 2026 aumentó un 58%, con un fuerte crecimiento en todos los negocios, destacando Movilidad (que creció un 317%), principalmente impulsada por el contrato de gestión de la red de transportes de Londres en Reino Unido (605 M€ del proyecto Transport for London); el contrato de sistemas ferroviarios en Arabia Saudí (126 M€ del proyecto AVE La Meca-Medina) y el contrato de ticketing de Washington en Estados Unidos (Transport for Washington, 33M€). Por su parte, la contratación en Defensa aumentó un 120%, principalmente por la fuerte contribución del proyecto Eurofighter, los Programas Especiales de Modernización (PEMs) de 171 M€ y el negocio de Simulación (PEM del sistema avanzado integrado de entrenamiento de vuelo como subcontratista de Airbus).

Por su parte la contratación en Espacio ascendió un 98% gracias a América, por el negocio de servicios en Perú de Hispasat y por Hisdesat en España; mientras que en ATM aumentó un 57% siendo destacable el contrato de radares de vigilancia con la FAA en Estados Unidos, así como los contratos de fabricación de radares para el aeropuerto de Emiratos Árabes Unidos, de radios en Egipto y diversos contratos en España. Por último, la contratación en Minsait aumentó un 2% gracias a los crecimientos del 13% en Servicios Financieros y del 11% en AAPP y Sanidad.

Con todo ello, la ratio book-to-bill de contratación sobre ventas se situó en el 1,58x frente a 1,29x en el primer semestre de 2025.

El margen EBITDA al cierre del primer semestre se colocó en el 14,4% frente al 10,8% de los seis primeros meses de 2025, con un crecimiento del EBITDA en términos absolutos del 72%. Esta mejora de márgenes se explica principalmente por el mayor aumento de ingresos de las divisiones de mayor margen, Defensa y ATM, así como por la contribución inorgánica de Hispasat e Hisdesat. Excluyendo el impacto de TESS, el margen EBITDA en este periodo se habría situado en el 15,3%. En el segundo trimestre del año, el margen EBITDA se situó en el 14,3% (15,8% excluyendo dicho impacto) versus 10,9% en el mismo trimestre de 2025, con un crecimiento del EBITDA en términos absolutos del 87%.

El margen Operativo hasta junio de 2026 fue del 10,7% contra el 9,9% del año anterior en el mismo plazo, y con un crecimiento en términos absolutos del 40%. Otros ingresos y gastos operativos (diferencia entre Margen Operativo y EBIT) ascendieron a -24 M€ vs. -33 M€ en el primer semestre de 2025, con el siguiente desglose: costes de reestructuración de la plantilla de -17 M€ frente a -20M€; impacto del PPA (Purchase Price Allocation) en la amortización de los intangibles de -9 M€ vs -8 M€, provisión por la compensación retributiva en acciones del incentivo de medio plazo de -6 M€ (igual que en el primer semestre de 2025); y por último el efecto de la venta del negocio de BPO que generó un beneficio de 7 M€.

El margen EBIT en los seis primeros meses del ejercicio se situó en el 9,9% (10,6% excluyendo el impacto de TESS) frente al 8,6% del mismo periodo en 2025, y presentando el EBIT un crecimiento en términos absolutos del 51%. En los que atañe al segundo trimestre, el margen se situó en el 10,7% (11,9% excluyendo dicho impacto) frente al 8,9% de los mismos meses en el año anterior, y aumentando el EBIT un 73% en términos absolutos.