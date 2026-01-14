Indra Group se adjudica un contrato para la contratación de radares de la FAA (EE.UU.) - Cedida

BOGOTÁ, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Indra Group, líder mundial en gestión del tráfico aéreo y tecnología de movilidad, anunció que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos le ha adjudicado un contrato de 342 millones de dólares para la fabricación de radares de vigilancia del tráfico aéreo de próxima generación, en el marco del programa de Reemplazo de Sistemas de Radar de la FAA. Los sistemas se producirán en la nueva planta de fabricación de Indra Group en Estados Unidos, en el área de Kansas City.

El contrato forma parte de una iniciativa más amplia de la FAA conocida como Nuevo Sistema de Control de Tráfico Aéreo (Brand-New Air Traffic Control System, BNATCS) para modernizar el Sistema Nacional del Espacio Aéreo (National Airspace System, NAS), reemplazando la antigua infraestructura de vigilancia con tecnología moderna, resiliente y cibersegura para mejorar la seguridad, la confiabilidad y el desempeño operativo en todo el país.

La propuesta industrial de Indra incluye un enfoque de fabricación por fases alineado con los cronogramas de implementación de la FAA que se realizará en las fábricas de la compañía en el área de Kansas City (EE.UU.) y contará con el apoyo de todo Indra Group a nivel global, ampliando así significativamente las capacidades de fabricación de Indra.

“Modernizar el Sistema Nacional del Espacio Aéreo de EE.UU. se centra, ante todo, en la seguridad, la fiabilidad y la confianza pública”, afirmó Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group. “Los programas BNATCS y de Reemplazo del Sistema de Radar de la FAA representan una oportunidad única para renovar una infraestructura crítica de la que millones de estadounidenses dependen a diario. Indra se enorgullece de aportar a este esfuerzo su tecnología probada y testada sobre el terreno, un sólido historial de ejecución y un firme compromiso con la fabricación y el crecimiento en Estados Unidos”.

Indra Group ha anunciado una inversión de 50 millones de dólares en instalaciones en el área de Kansas City, lo que impulsará la creación de más de 200 empleos cualificados en Estados Unidos, en áreas como ingeniería, fabricación, integración, despliegue y soporte de sistemas. La inversión fortalece la base industrial nacional en Estados Unidos, a la vez que garantiza el soporte, el mantenimiento y la escalabilidad a largo plazo de esta infraestructura crítica para el tráfico aéreo.

“Nuestra inversión en Kansas, la creación de más de 200 empleos estadounidenses de alta calidad y la transferencia de tecnología de radar avanzada a Estados Unidos reflejan nuestro compromiso a largo plazo con Estados Unidos y con la FAA como proveedor líder mundial de servicios de navegación aérea”, afirmó José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group. “Estamos plenamente alineados con la FAA, el Departamento de Transporte de Estados Unidos, el Congreso y la Administración para lograr un Sistema Nacional del Espacio Aéreo más seguro, resiliente y preparado para el futuro, en plazo y rindiendo cuentas al contribuyente estadounidense”.

Los sistemas de radar de Indra se basan en tecnología de vigilancia de vanguardia, en la que confían proveedores líderes de servicios de navegación aérea como los del Colombia, Reino Unido, Alemania, España, Nueva Zelanda y muchos otros a nivel mundial. Están diseñados para integrarse a la perfección con las plataformas de automatización existentes, a la vez que satisfacen las futuras necesidades del espacio aéreo, como el aumento del volumen de tráfico, las operaciones avanzadas de movilidad aérea y una mayor redundancia del sistema.