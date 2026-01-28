Indra Group y CAF firman un acuerdo estratégico para acelerar la digitalización de los servicios públicos

Indra Group y CAF firman un acuerdo - Cedida

CIUDAD DE PANAMÁ, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Indra Group y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) - institución financiera multilateral integrada por más de 20 países americanos, junto con España y Portugal- han firmado un acuerdo estratégico para promover y desarrollar proyectos conjuntos orientados a la digitalización avanzada y la modernización tecnológica de los servicios públicos e infraestructuras claves en estos territorios.

El acuerdo, firmado en Ciudad de Panamá, une la capacidad de integración regional del CAF con la experiencia, el conocimiento sectorial y las capacidades tecnológicas de Indra Group, que se proyectan ahora en iniciativas conjuntas orientadas a la modernización del Estado y a la prestación de servicios públicos esenciales para el desarrollo de los países de esta región.

En el marco del acuerdo, Indra Group y CAF trabajarán conjuntamente en la identificación, estructuración y desarrollo de proyectos de alto impacto para ámbitos tan estratégicos como el gobierno digital, ciberseguridad, movilidad inteligente, gestión del tráfico aéreo y uso de analítica avanzada e inteligencia artificial, así como en iniciativas de inversión vinculadas directamente con la transformación digital del sector público.

"La transformación digital es un habilitador fundamental del desarrollo sostenible en nuestra región. Este acuerdo con Indra Group nos permitirá identificar y estructurar proyectos de alto impacto que fortalezcan las capacidades institucionales de nuestros países miembros, mejoren la eficiencia del Estado y, sobre todo, acerquen servicios públicos de calidad a millones de ciudadanos latinoamericanos y caribeños", afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

“La firma de este acuerdo con CAF refuerza el compromiso de Indra Group con el desarrollo de América Latina y el Caribe y con el fortalecimiento de los servicios públicos como pilar del progreso económico y social. Nuestra colaboración con la principal institución financiera multilateral de la región refleja la vocación de Indra por aportar conocimiento, tecnología y experiencia internacional al servicio de los ciudadanos y de las instituciones públicas”, destacó Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group.

Por su parte José Vicente de los Mozos, consejero delegado (CEO) de Indra Group, afirmó que: “Este acuerdo con CAF se enmarca en la hoja de ruta estratégica de Indra Group para consolidar nuestra posición como socio tecnológico de referencia en América Latina y el Caribe. Nos permite identificar y estructurar iniciativas de alto impacto en ámbitos clave como la digitalización avanzada de los servicios públicos, la gestión de datos y la inteligencia artificial aplicada, alineando nuestras capacidades con las prioridades de desarrollo de la región y con una clara orientación a resultados”.

Para Indra Group, la alianza supone un paso decisivo en su estrategia de crecimiento y consolidación dentro de América Latina y el Caribe. La compañía refuerza su papel como socio tecnológico estratégico con vocación de largo plazo en la región, a través de soluciones avanzadas aplicadas a proyectos orientados a la modernización del Estado, la protección y resiliencia de infraestructuras críticas y la mejora de la eficiencia y calidad en la prestación de servicios públicos.

Asimismo, Indra Group alinea sus capacidades tecnológicas, su experiencia internacional y su liderazgo en sectores clave de la agenda de desarrollo de CAF, institución que, con 24 países miembros, desempeña un papel central en la financiación y estructuración de proyectos orientados a mejorar la competitividad, la productividad y la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Según informaciones recientes facilitadas por la propia entidad, CAF aprobó en 2025 más de 18.000 millones de dólares en financiación en los países que la conforman, con un peso creciente de proyectos vinculados al desarrollo y la sostenibilidad.