Indra Group celebra 30 años en Colombia

INDRA GROUP - Cedida

BOGOTÁ, 28 Oct. (EUROPA PRESS)

Indra Group celebra 30 años de presencia en el país, una trayectoria marcada por su contribución a la transformación tecnológica y su participación en proyectos fundamentales para la modernización de infraestructuras y servicios estratégicos.

Desde su llegada en 1996, Indra Group ha acompañado la evolución tecnológica de Colombia, consolidando una operación con más de 4.000 profesionales y aportando soluciones que hoy hacen parte de la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Su experiencia abarca sectores estratégicos como el transporte, la gestión del tráfico aéreo, la infraestructura vial, la defensa y la energía, así como áreas tecnológicas especializadas como la ciberseguridad y la transformación digital.

“Celebrar 30 años en Colombia es reconocer una historia que hemos construido junto al país, acompañando su desarrollo y aportando tecnología a sectores esenciales para su crecimiento. Hoy conmemoramos esta trayectoria mirando hacia el futuro, con nuevas capacidades en defensa y espacio, tráfico aéreo y movilidad, transformación digital, inteligencia artificial y ciberseguridad que reafirman nuestro compromiso con una Colombia más segura, competitiva y conectada”, afirmó José Fernando Quintero Vargas, director general de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.

Tres décadas impulsando el desarrollo del país

Durante estos 30 años, Indra Group ha participado en la modernización tecnológica de proyectos relevantes para el país como en el Metro de Medellín, aportando soluciones para la gestión de su red multimodal. En infraestructura vial, ha puesto en marcha sistemas inteligentes de transporte (ITS) que están presentes en corredores estratégicos como la doble calzada Bogotá–Villavicencio y el Túnel de Oriente. contribuyendo a mejorar la gestión del tráfico, las comunicaciones y la seguridad operacional en las vías.

En el sector aeronáutico, Indra Group ha desempeñado un papel relevante en la modernización tecnológica de Colombia, con sistemas de vigilancia, navegación, comunicaciones y control presentes en operaciones que representan el 95% de la gestión del tráfico aéreo de Colombia. Actualmente, la compañía continúa fortaleciendo esta infraestructura mediante un nuevo proyecto que contempla la incorporación de radares de última generación para modernizar la vigilancia aérea nacional.

La nueva generación de SOC para anticipar y gestionar el riesgo en entornos complejos

Como parte de la celebración de sus tres décadas en Colombia, Indra Group inaugura las nuevas oficinas que albergarán el Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) de nueva generación de IndraMind Cybersecurity, un sistema avanzado de detección y respuesta a amenazas; proactivo, autónomo e inteligente, con automatización e IA integrada de forma nativa que proporciona soberanía, control del dato e independencia tecnológica.

El uso de agentes de IA permite detectar incidentes críticos en menos de 10 minutos y mejorar hasta cinco veces los tiempos de investigación y resolución de un incidente, lo cual responde a los nuevos retos del SOC moderno: velocidad, adaptabilidad, precisión y escalabilidad.

La evolución del SOC permite avanzar hacia modelos de protección integral de personas, procesos y tecnología, anticipando amenazas mediante inteligencia avanzada y monitorización continua. Abarca todo el ciclo de detección y respuesta reforzando la resiliencia operativa y garantizando la continuidad del negocio. La renovación también fortalece la protección de entornos tecnológicos IT y OT, cada vez más interconectados en las infraestructuras críticas del país.

“Este SOC de nueva generación parte de una premisa muy clara: no podemos esperar a que sucedan las cosas para empezar a actuar. La inteligencia artificial nos permite fortalecer la detección continua, acelerar la investigación y reducir los tiempos de respuesta y contención. El objetivo es pasar de un modelo reactivo a uno en el que podamos anticiparnos a las amenazas y proteger de manera más efectiva el negocio de nuestros clientes”, añadió Quintero.

Con esta renovación, Indra Group no solo fortalece sus capacidades tecnológicas en Colombia, sino que reafirma su compromiso con la protección y la continuidad de los servicios esenciales del país. Una apuesta que, tras 30 años, consolida su papel como aliado estratégico frente a los desafíos de una economía cada vez más digital, interconectada y expuesta a nuevas amenazas.??