Indra Group nombra a Johanna Andrea Forero Campos como nueva directora regional de talento humano

BOGOTÁ, 11 Nov (EUROPA PRESS)

Indra Group, compañía global líder en consultoría y tecnología, anunció el nombramiento de Johana Andrea Forero Campos como nueva Chief Human Resources Officer (CHRO) Regional para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.

Johana cuenta con una trayectoria de más de 15 años liderando equipos multidisciplinarios en compañías multinacionales de tecnología, servicios y banca. Ha estado al frente de procesos de transformación digital y cultural en distintos países de Latinoamérica y Centroamérica, destacándose por su capacidad de integrar la innovación y la analítica de datos con una visión profundamente humana y estratégica. Su enfoque combina la cercanía con las personas, el entendimiento del negocio y la construcción de culturas de confianza y alto desempeño.

En Indra Group tendrá la responsabilidad de fortalecer la estrategia de talento en la región, impulsar el desarrollo de entornos laborales diversos e inclusivos y consolidar una cultura que potencie tanto el crecimiento de las personas como la competitividad de la organización.

“Mi propósito es construir una cultura donde las personas puedan dar lo mejor de sí, siendo altamente productivas y encontrando sentido en lo que hacen. Creo que cuando una organización se esfuerza por ofrecer una cultura saludable, basada en la confianza, el respeto y un genuino interés por el bienestar de sus colaboradores y sus familias, se genera una relación de mutuo compromiso y crecimiento que inevitablemente conduce a resultados exitosos para ambas partes”, afirmó Johana Andrea Forero Campos, CHRO Regional de Indra Group.

Adicionalmente, Johana destaca que para lograr una gestión de talento verdaderamente efectiva es esencial conocer el negocio desde sus entrañas y, al mismo tiempo, comprender profundamente la cultura y la idiosincrasia de su gente. “Cuando trabajas con varios países, cada uno con una identidad cultural tan arraigada, entender esas diferencias y encontrar los puntos que nos unen es lo que permite construir una cultura sólida, integradora y sostenible”, puntualizó.

Desde su posición regional, la ejecutiva impulsará una estrategia de talento integrada para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, promoviendo una identidad cultural compartida basada en la diversidad, la innovación y la confianza.

“La integración de Johana a nuestro equipo refleja el compromiso que tenemos por seguir consolidando a Indra Group como un referente en gestión de talento. Su experiencia y liderazgo serán claves para continuar construyendo una cultura de confianza, innovación y diversidad, que hoy nos ha llevado a ser reconocidos como Great Place to Work (GPTW) y Empresa Familiarmente Responsable (EFR)”, señaló José Fernando Quintero, Country Manager de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y Caribe.

Con la incorporación de Johana Forero, Indra Group reafirma su compromiso con la gestión del talento como pilar estratégico y diferencial de su liderazgo regional. La compañía continuará fortaleciendo una cultura que inspire a las personas, promueva el orgullo de pertenencia y potencie el crecimiento sostenible en toda la región. Su liderazgo representa la unión entre estrategia y humanidad: poner a las personas en el centro para transformar la organización desde adentro.