Indra Group presenta su nueva unidad de negocio IndraMind en América Latina - Cedida

BOGOTÁ, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Indra Group ha presentado, en el contexto del Digital Summit Latam celebrado en Madrid durante el 26 y 27 de febrero, su nueva división de negocio IndraMind, subrayando su enorme potencial para contribuir a reforzar la seguridad integral de los países de América Latina.

“En un mundo en el que las amenazas son cada vez más complejas, la seguridad y la defensa son pilares fundamentales de estabilidad y progreso. Pero los riesgos actuales en todo el mundo y en particular en América Latina son híbridos y afectan a operaciones físicas y digitales, tanto en situaciones de ataque como de emergencias naturales. Estos ataques e incidentes se propagan rápidamente entre sistemas, organizaciones y fronteras, desafiando los modelos tradicionales de seguridad, aún reactivos, fragmentados y desconectados entre sí”, ha destacado Marcelo Bernardino, director de Indra Group en América Latina.

Bernardino ha explicado cómo este enfoque fragmentado provoca que un ataque sofisticado o cualquier situación de emergencia generen puntos ciegos, que complican tanto la gestión de las crisis como la toma apropiada de decisiones, al carecer de una foto completa y bien informada de la situación en tiempo real:

“En Indra Group hemos lanzado IndraMind para reinventar las operaciones de seguridad y defensa, reuniendo capacidades de IA avanzada, ciberseguridad y ciberdefensa, conectando estas tecnologías con otras como sensórica, satélites, guerra electrónica, drones y sistemas anti-dron. De esta forma conseguimos anticipar y protegernos frente a amenazas, tomar mejores decisiones, mejorar la coordinación de la respuesta por parte de todos los actores implicados y aumentar la capacidad disuasoria, bien sea en situaciones de emergencia o de ciberataques a infraestructuras críticas. El modelo de aprendizaje continuo de IndraMind aporta también un enriquecimiento constante en la automatización de operaciones autónomas”.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Finalmente, Bernardino ha resaltado que IndraMind, al incorporar también algunas de las capacidades del grupo en el ámbito de la defensa, puede aportar a los países latinanoamericanos una mejora sustacial en la gestión de emergencias, la protección de infraestructuras críticas físicas y digitales, el control de fronteras o la seguridad ciudadana.

Entre las infraestructuras críticas físicas destacarían plantas de energía, redes eléctricas, de suministro de agua o de transporte y comunicaciones; y entre las infraestructuras digitales todos los sistemas críticos vulnerables a un ciberataque, como redes de datos, movilidad, salud, pagos, etc.

Otro de los ámbitos de aplicación con mayor potencial en América Latina es la gestión integral de emergencias, como incendios forestales, terremotos, episodios de lluvias extremas, riadas e inundaciones. Dotada de capacidades de simulación y análisis de escenarios complejos, IndraMind permite combinar predicciones meteorológicas procedentes de organismos especializados con información del terreno, modelos hidrológicos, datos históricos y del estado de las infraestructuras. Gracias a ello, puede analizar y anticipar el posible impacto de estos fenónemos, facilitando la identificación temprana de áreas de riesgo y la planificación preventiva de recursos.

IndraMind proporciona además una visión operativa común a todos los organismos implicados, mejorando la coordinación entre Administraciones, servicios de protección civil, cuerpos de seguridad y equipos de intervención. Esta visión compartida reduce la fragmentación de la información y acelera la toma de decisiones en escenarios donde cada minuto es crítico.

SOBERANÍA POR DISEÑO

IndraMind cuenta con tres principios fundamentales de diseño: la IA por diseño, la soberanía tecnológica por diseño y la ciberresiliencia por diseño.

En primer lugar, la inteligencia artificial es nativa en IndraMind. Está presente de forma transversal en todas sus capacidades y se emplea en procesos como la ingesta de datos, la construcción de ontologías, el tratamiento y la fusión de información, la automatización de tareas mediante agentes inteligentes, así como en la simulación avanzada para la toma de decisiones, entre otras aplicaciones.

En segundo lugar, la soberanía tecnológica por diseño implica la capacidad de ejercer control no solo sobre los datos, sino también sobre los algoritmos, el software que los procesa y la infraestructura que los soporta, asegurando autonomía, independencia y alineación con los intereses estratégicos de cada país.

Por último, la ciberresiliencia va más allá de que el código sea simplemente ciberseguro. En una plataforma de estas características —distribuida y con múltiples elementos interconectados— existen diversos componentes expuestos a un potencial ataque cibernético.

IndraMind garantiza que esta superficie de exposición, así como las comunicaciones entre los distintos elementos del sistema, es capaz de resistir, adaptarse y recuperarse frente a incidentes, garantizando la continuidad operativa.