Indra Group - CEDIDA

BOGOTÁ 5 May. (EUROPA PRESS) -

Indra Group supera los 20.000 millones de euros de cartera, con crecimiento de doble dígito en ingresos, ebit y beneficio neto

La cartera alcanza los 20.334 M€ en el primer trimestre de 2026 frente a 8.003 M€ en el mismo periodo de 2025, con crecimientos muy destacados en todas las divisiones.

La contratación en los tres primeros meses del año se sitúa en 2.856 M€, lo que supone un aumento interanual del 56% con crecimientos en todas las divisiones.

Los ingresos crecen un 15% en el periodo frente al primer trimestre de 2025, con incrementos interanuales en todas las unidades, destacando los crecimientos de dos dígitos de Defensa y ATM.

El resultado neto asciende a 76 M€, un 28% superior al primer trimestre de 2025, y la generación de caja (FCF) se sitúa en 1.444 M€ en este periodo de 2026 en comparación a los 77 M€ que se dieron en los tres primeros meses del ejercicio anterior.

La compañía reitera todos los objetivos financieros para 2026: más de 7.000 M€ de ingresos en moneda local, un EBIT mayor que 700 M€ y más de 375 M€ de Flujo de Caja Libre.

Aspectos más destacados del trimestre

La cartera en el primer trimestre de 2026 alcanzó los 20.334 M€, aumentando un 154% respecto a los mismos meses de 2025, impulsada principalmente por Defensa (más de 8.394 M€) y por la contribución inorgánica de Espacio (consolidación de Hispasat e Hisdesat de 2.704 M€), y con todas las demás divisiones aportando también crecimiento. La ratio de cartera sobre ventas de los últimos doce meses se situó en 3,61x versus 1,64x mismo periodo del año anterior.

Los ingresos durante el trimestre se incrementaron un 15%, con todas las divisiones presentando crecimientos: Espacio aumentó un 393%, Defensa un 33% y ATM creció un 17%, así como Movilidad y Minsait crecieron un 1% cada uno respectivamente.

Espacio (+393%). Los ingresos se dispararon principalmente por la contribución inorgánica derivada de la integración de Hispasat e Hisdesat, con un peso destacado de los negocios de España y América (servicios gestionados en México, Brasil y Perú). En Europa, el avance también es relevante por la aportación inorgánica en Alemania (Axess) y la evolución del programa Galileo.

Defensa (+33%). Los ingresos crecieron con fuerza, con aumentos significativos tanto en España como en AMEA, apoyados sobre todo en la mayor actividad en Programas Especiales de Modernización, Sistemas Terrestres y el área de Vehículos Terrestres (impulsada por la aportación vinculada a TESS), además del avance en Sistemas Navales. El programa Eurofighter mantuvo una evolución positiva, mientras que FCAS presentó un descenso frente al comparable del año anterior.

ATM (+17%). Los ingresos avanzaron con crecimientos de doble dígito especialmente en América (por contratos como radios en Brasil y Canadá) y en AMEA (radares en Emiratos Árabes Unidos y la renovación de sistemas de gestión del tráfico aéreo en Vietnam), con una evolución también positiva en otras geografías.

Movilidad (+1%). Los ingresos se mantuvieron prácticamente estables: el crecimiento vino impulsado por el buen comportamiento en América (especialmente sistemas de peaje en Estados Unidos) y España (ticketing y Sistemas Inteligentes de Transporte), parcialmente compensado por descensos en Europa (ticketing en Irlanda) y AMEA (redferroviaria en Arabia Saudí).

Minsait (+1%). Los ingresos crecieron ligeramente, con un mejor desempeño en AAPP y Sanidad y estabilidad en Servicios Financieros, mientras que el avance se vio condicionado por descensos en Energía e Industria y, especialmente, en Telecom y Media.

El tipo de cambio restó 7 M€ a los ingresos en el primer trimestre (-0,6pp), principalmente por la depreciación del dólar frente al euro y su impacto en las divisas de Estados Unidos, Argentina y Perú.

Los ingresos orgánicos durante este periodo (excluyendo la contribución inorgánica de las adquisiciones y el efecto del tipo de cambio) aumentaron un 6%, con crecimientos notables en Defensa (más del 19%) y ATM (15%), así como en Movilidad con un aumento del 4% y Minsait del 2%. Por su parte, los ingresos orgánicos de Espacio descendieron un -24% en el trimestre.

La contratación neta en el primer trimestre de 2026 aumentó un 56%, con un fuerte crecimiento en todos los negocios, destacando Movilidad (que creció un 422%), principalmente impulsada por el contrato de gestión de la red de transportes de Londres en Reino Unido (605 M€ del proyecto Transport for London) y el contrato de sistemas ferroviarios en Arabia Saudí (107 M€ del proyecto AVE La Meca-Medina). Por su parte, la contratación en Espacio ascendió un 87% gracias a América, por el negocio de servicios en Perú de Hispasat y por Hisdesat. En ATM (aumento del 47%) con América (contrato de radares de vigilancia con la FAA en Estados Unidos), AMEA (contrato de fabricación de radares para el aeropuerto de Emiratos Árabes Unidos) y España presentando crecimientos de doble dígito. En cuanto a Defensa, creció un 43%, principalmente por la fuerte contribución del negocio de Simulación (Programa Especial de Modernización de sistema avanzado integrado de entrenamiento de vuelo como subcontratista de Airbus), los Programas Especiales de Modernización y el proyecto FCAS internacional. Y, por último, Minsait registró un aumento del 9% gracias a los crecimientos del 58% registrados por AAPP y Sanidad, así como por Servicios Financieros (creció un 5%). La ratio book-to-bill de contratación sobre ventas se situó en el 2,14x frente a 1,57x en el primer trimestre de 2025.

El Resultado Neto en el primer trimestre de 2026 se situó en 76 M€ frente a 59 M€ en los mismos meses de 2025, lo que supuso un crecimiento del 28%, como consecuencia principalmente de la mejora operativa.

El Flujo de Caja Libre en este periodo del año fue de 1.444 M€ versus 77 M€ en el primer trimestre de 2025, principalmente impulsado por los anticipos recibidos para los Programas Especiales de Modernización. Excluyendo el impacto neto del capital circulante de estos programas y considerando un factoring histórico constante de 187M€ (el registrado en el cierre de todos los trimestres de los últimos años), el FCF de la compañía habría sido de -40M€ en el primer trimestre de 2026.

Otros acontecimientos del trimestre

El 2 de enero, Indra Group comunicó que Hisdesat Servicios Estratégicos, S.A. (“Hisdesat”) había activado un plan de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios comprometidos con el Ministerio de Defensa y el resto de sus clientes tras el impacto fortuito de una partícula espacial en el satélite SpainSat NG II durante la fase de transferencia orbital. Hisdesat confirmó que sus capacidades operativas no se habían visto afectadas y, tras constatarse que los daños impedían completar la misión, el 16 de enero de 2026 inició junto al Ministerio de Defensa el proceso de solicitud de oferta para el satélite SpainSat NG III, que reemplazará al SpainSat NG II.

El 15 de enero la compañía renovó por octavo año consecutivo el certificado Top Employer.

El 29 de enero, el Consejo de Administración -previo informe favorable de la CNRGC- acordó nombrar a Miguel Ángel Panduro director general de Indra Espacio y miembro del Comité de Dirección.

Ya el 10 de febrero, se anunció la incorporación de Indra Group por primera vez al índice mundial MSCI por su desempeño en el mercado bursátil.

El 25 de febrero, el Consejo acordó proponer a la próxima Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo en efectivo de 0,30 € brutos por acción, con cargo a los beneficios de 2025, a abonar el 9 de julio de 2026; y, en esa misma fecha, aprobó el cierre formal del proceso de análisis de alternativas de desinversión en Minsait Payments (actualmente Nuek).