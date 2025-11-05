Indramind, la IA soberana de Indra Group para combatir la guerra híbrdia y proteger a los ciudadanos - Cedida

BOGOTÁ, 5 Nov (EUROPA PRESS)

Indra Group presentó de IndraMind, la primera iniciativa tecnológica española que desarrolla IA soberana en un entorno ciberresiliente para la protección integral de ciudadanos, territorios e infraestructuras y activos críticos físicos y digitales, dando así un paso decisivo hacia la superioridad estratégica y la soberanía tecnológica.

“IndraMind es la respuesta que damos ante una nueva situación, utilizando nuestro conocimiento para, de manera inmediata, impulsar la soberanía tecnológica”, ha destacado Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group. Esta propuesta refuerza el liderazgo de la compañía en innovación y en el desarrollo de soluciones tecnológicas que sitúan a la compañia a la vanguardia de la transformación digital de los sistemas críticos.

“En los últimos meses hemos consolidado el posicionamiento comercial alineado con tres tendencias clave del mercado de seguridad y defensa: superioridad cognitiva –inteligencia y decisión–, operaciones autónomas y resiliencia ciber”, ha explicado José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group.

Por su parte, Ignacio Martínez, director de IndraMind, ha definido esta nueva tecnología como “un cerebro digital que permite a los sistemas pensar, decidir y anticiparse y, además, imprime velocidad en la ejecución de las operaciones. Hemos desarrollado una solución que no solo responde a los retos actuales, sino que se adelanta a los desafíos futuros, con una visión centrada en la inteligencia como motor de transformación. Su capacidad para aprender, adaptarse y operar de forma autónoma en tiempo real la convierte en una herramienta clave para la nueva era de los sistemas críticos”.

IndraMind se construye sobre más de dos décadas de conocimiento, experiencia y capacidades de la compañía en materia de ciberseguridad, ciberdefensa, guerra electrónica, inteligencia artificial (IA), plataformas autónomas (drones y antidrones), gestión masiva de datos y sistemas de mando y control.

“La inteligencia artificial (IA) y el software avanzado están transformando el mercado de la seguridad y defensa. IndraMind se posiciona como un especialista único en el mercado porque integra toda la cadena de valor con productos propios de nueva generación”, ha destacado Ignacio Martínez, director general de IndraMind.

El contexto internacional está marcado por la incertidumbre y la aceleración de los riesgos híbridos. Las amenazas a la seguridad nacional ya no operan en silos. Un ataque puede combinar simultáneamente el ciberespacio, las infraestructuras críticas y los servicios públicos, difuminando las fronteras entre la seguridad civil y la defensa militar. Esta nueva realidad exige una respuesta coordinada y unificada.

SOBERANÍA TECNOLÓGICA Y RESPUESTA INTELIGENTE PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y LA SEGURIDAD CRÍTICA

Las capacidades de IndraMind permiten atender a situaciones tanto en el ámbito civil como militar. “Hablamos de aplicar toda la tecnología que hemos desarrollado, y que seguimos evolucionando en Indra Group, a situaciones como la vigilancia de fronteras, gestión de emergencias, protección de infraestructuras críticas frente ataques físicos y digitales. Y hablamos de soberanía tecnológica, no solo en los datos, también en los algoritmos, la IA, el software y la infraestructura sobre la que se sustenta todo”, ha explicado Martínez.

La velocidad es fundamental en misiones críticas, permitiendo que agentes inteligentes, como drones y sistemas autónomos con IA, actúen de forma coordinada. Por eso es clave la optimización de la toma de decisiones y la automatización. IndraMind tiene la capacidad para procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real y esto permite anticipar las amenazas y responder adecuadamente.

IndraMind inicia operaciones con un volumen de ventas superior a los 300 millones de euros y una plantilla compuesta por 3.000 profesionales altamente cualificados. La empresa aborda retos actuales, como la guerra híbrida, mediante un enfoque integral en seguridad y defensa, aplicando soluciones tecnológicas duales orientadas a asegurar tanto la ventaja operativa en situaciones críticas como la capacidad de disuasión.

Sobre el poder de la tecnología, IndraMind incorpora soberanía, comprensión, acción y superioridad estratégica para nuestro presente y futuro.