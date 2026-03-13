El INE confirma que el IPC se mantuvo en el 2,3% en febrero pese a subir el precio de los alimentos un 3,2%

Archivo - Varias personas compran en un mercado de alimentos, a 14 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 0,4% en febrero en relación al mes anterior y ha elevado una décima su tasa interanual, hasta el 3% - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en febrero en el 2,3% debido a la bajada de los precios de la electricidad, que compensó el encarecimiento de los restaurantes, los servicios de alojamiento y de los alimentos, cuyos precios subieron un 3,2% en comparación con febrero de 2025, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Con el mantenimiento del IPC interanual en febrero, se pone fin a tres meses consecutivos de bajadas.

Los datos del IPC de febrero aún no están afectados por la subida de los precios energéticos derivada de la guerra en Irán, pero sí lo estarán los del mes de marzo, tal y como ha señalado este mismo viernes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

"Tenemos una inflación en el mes de febrero del entorno del 2,3%. Veremos cómo termina el mes de marzo, que se verá afectada por esta subida de los precios energéticos", ha declarado el ministro.

Estadística ha explicado que la evolución del IPC de febrero es consecuencia del descenso en ocho puntos de la tasa interanual del grupo de vivienda, hasta el 1,9%, por el abaratamiento de la electricidad, y al repunte de la tasa interanual de restaurantes y servicios de alojamiento en tres décimas, hasta el 4,8%, y del aumento interanual del grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas en dos décimas, hasta el 3,2%, por la estabilidad de los precios de los aceites y grasas y del pescado y el marisco, frente al descenso que experimentaron un año antes.

"La estabilidad de la inflación en febrero se explica por la bajada de los precios de la electricidad, que contrarrestó las subidas de restauración y alimentos", ha subrayado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

LA SUBYACENTE ESCALA AL 2,7%

El INE ha confirmado también que la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) escaló una décima en febrero, hasta el 2,7%, su valor más alto desde agosto de 2024, cuando también fue del 2,7%.

En términos mensuales (febrero sobre enero), el IPC subió un 0,4%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de octubre, cuando aumentó un 0,7%.

Este repunte fue resultado del encarecimiento de restaurantes y servicios de alojamiento en un 0,9%, de la subida del transporte en un 0,8% por el alza de los precios de los combustibles para vehículos personales, y de los alimentos en un 0,6% por el mayor coste de las frutas y frutos de cáscara y de las hortalizas, legumbres y patatas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) elevó una décima su tasa interanual en febrero, hasta el 2,5%, con una variación mensual del 0,4%.