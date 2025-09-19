El INE revisa al alza el crecimiento económico de 2024, hasta el 3,5%, y rebaja el de 2023 al 2,5%

El avance del PIB de 2022 también se revisa al alza, hasta el 6,4%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elevado tres décimas el crecimiento de la economía española en 2024, hasta el 3,5%; ha rebajado dos décimas el de 2023, al 2,5%, y ha revisado dos décimas al alza el de 2022, hasta el 6,4%, considerándose este último dato como definitivo.

El organismo ha realizado estas correcciones para el periodo 2022-2024 en el marco de la revisión ordinaria de las cuentas nacionales.

Tras estos ajustes, la estimación del PIB anual a precios corrientes de 2024 alcanza los 1.594.330 millones de euros, un 0,2% superior al nivel inicialmente estimado por Estadística.

En esta ocasión, el INE ha llevado a cabo la revisión ordinaria para los años 2022, 2023 y 2024 con mayor detalle de la información publicada en los datos definitivos (2022) que en los provisionales (2023) o de avance (2024).

Este proceso se realiza de forma coordinada con el Banco de España (en las cuentas financieras y las estadísticas de Balanza de Pagos y posición de inversión internacional) y con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) (en las Cuentas de las Administraciones Públicas).