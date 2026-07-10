La inflación de Brasil se modera en junio al 4,64% interanual y al 0,16% mensual

Archivo - Cristo del Corcovado, situado en Río de Janeiro (Brasil). - KAZUO OKUBO/EMBRATUR - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA) de Brasil cerró junio en el 4,64% interanual, por debajo del 4,72% registrado durante el mismo mes del año anterior, según ha informado este viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Además, los precios del sexto mes del año crecieron un 0,16% respecto de los que se anotaron en mayo, cuando avanzaron un 0,58%, 42 centésimas menos. Así, la revalorización acumulada hasta junio es del 3,36%.

El epígrafe del hogar lideró las subidas mensuales con un 0,63%, seguido de los gastos personales (0,25%), los muebles y la salud (ambos con un 0,23%). Por el contrario, los alimentos y bebidas (-0,24%) y la educación (-0,02%) se abarataron, mientras la ropa y los transportes se encarecieron los dos en un 0,17%.

El Banco Central de Brasil (BCB) decidió en junio reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos para dejarlos en el 14,25%, mínimos no vistos desde mayo de 2025. El instituto emisor tomó dicha medida en un contexto de "incertidumbre" para "atemperar las fluctuaciones económicas" y fomentar el pleno empleo.