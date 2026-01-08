La inflación de Costa Rica finaliza el 2025 en negativo y se convierte en la segunda más baja en diez años

Archivo - Costa Rica. - COSTA RICA - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Costa Rica ha cerrado el 2025 en el -1,23% interanual después de registrar un aumento mensual del 0,08% en diciembre, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Se trata de la segunda caída anual más importante en la última década, solo por detrás de la registrada en 2023, cuando se situó en el -1,77%.

Del acumulado de bienes y servicios que integran el índice, el 47% subieron de precio en los últimos doce meses, 35% bajaron de precio y un 18% no presentaron variación.

Por divisiones, los alimentos y bebidas no alcohólicas experimentaron el mayo aumento (0,78%), seguido de los bienes y servicios diversos (0,36%), las bebidas alcohólicas y el tabaco (0,32%) y la recreación, deporte y cultura (0,30%).

Por contra, el transporte redujo sus precios en un 1,09%, mientras que las prendas de vestir y el calzado registraron un descenso de precios del 0,68%, y la información y comunicación, así como el alquiler y los servicios de la vivienda, del 0,03%.

El Banco Central de Costa Rica acordó a mediados del mes de diciembre reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 3,25%, en un contexto nacional marcado por el impulso de su actividad económica y tasas de desempleo cercanas a sus mínimos históricos.