La inflación de México aumentó hasta el 3,79% interanual en enero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Luis Barron/eyepix via ZUMA Pres / DPA

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de México se situó en el 3,79% interanual en enero de 2026, por encima del 3,59% registrado en el mismo mes del año anterior.

Sólo en el primer mes del año, la inflación aumentó un 0,38% mensual, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por divisiones, los alimentos, bebidas y tabaco se encarecieron un 6,13% interanual en enero y lideró las subidas, seguido de educación (6,02%) y de las tarifas autorizadas por el gobierno (5,85%).

Al mismo tiempo, las frutas y verduras registraron un descenso de precios del 1,84% en enero, mientras que los precios energéticos retrocedieron un 1,16% respecto al mismo período del año anterior.

El banco central de México (Banco de México, Banxico) decidió la semana pasada mantener los tipos de interés en el 7% ante la debilidad de la actividad económica del país.