La inflación de Venezuela se dispara hasta el 556% tras el bloqueo de EEUU a los petroleros

Archivo - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. - PRESIDENCIA DE VENEZUELA - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La inflación de Venezuela se ha disparado hasta el 556% en los 12 meses transcurridos hasta el 17 de diciembre de 2025 en plena escalada entre el país latinoamericano y Estados Unidos, que intenta aislar financieramente al régimen socialista de Caracas.

Este indicador se situó en el 219% a finales del mes de junio de este año y en el 45% en 2024, según el índice semanal elaborado por 'Bloomberg News'.

El indicador solo mide el precio de una taza de café vendida en una panadería de Caracas, pero es la única aproximación en tiempo real a la inflación de un país que dejó de publicar datos macroeconómicos con regularidad.

En octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó en su informe 'Perspectiva Económica Mundial' que la inflación venezolana se dispararía hasta el 682,1% en 2026 después de cerrar el ejercicio actual en el 269,9%, si bien avisó de que sus estimaciones se han visto dificultadas por la falta de conversaciones con las autoridades del país y las escasas estadísticas comunicadas.

Esta cifra se conoce despues de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenase el pasado martes el bloque de los petroleros que entran y salen de Venezuela con el fin de asfixiar la principal fuente de divisas del Gobierno.

"El shock para ellos será como nada que hayan visto antes", escribió Trump en una publicación en sus redes sociales.

El repunte de la inflación afecta principalmente a los trabajadores del Estado, a pensionistas y a aquellos trabajadores que cobran en bolívares, que conforman una minoría, puesto que un 90% de los trabajadores del sector privado en este país reciben su sueldo en dólares.