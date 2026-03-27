IRTP impulsa proyectos culturales, regionales y digitales bajo la dirección de Cinthia Ramírez

Cinthia Ramírez Santillana, Jefa institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) - IRTP

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) continúa desarrollando estrategias para fortalecer la presencia de la televisión y radio públicas en las regiones, con una programación que combina información, cultura y entretenimiento.

“Somos un medio del Estado que brindamos el servicio ciudadano”, ha afirmado la jefa institucional del IRTP, Cinthia Ramírez Santillana, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha detallado las principales líneas de trabajo desde su llegada al cargo.

Cinthia Ramírez asumió la jefatura institucional del IRTP en diciembre de 2025, liderando la institución encargada de la televisión y radio pública del país. Desde su llegada, ha centrado su gestión en reforzar la pluralidad, la cobertura en regiones y la integración de nuevos formatos digitales, con el objetivo de fortalecer la relación del medio con la ciudadanía.

Ramírez, con trayectoria en la gestión de medios y en organizaciones del sector, ha señalado que su experiencia previa le ha permitido combinar el conocimiento operativo con la perspectiva normativa para orientar el funcionamiento del medio público. En este sentido, ha subrayado que su gestión se apoya en valores como la pluralidad, la equidad y la neutralidad, “no como un discurso, sino en la práctica”.

COBERTURA ELECTORAL Y PLURALIDAD

Durante el actual proceso electoral, el IRTP ha abierto sus espacios a todas las organizaciones políticas, incluyendo a todos los partidos, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la información.

“Hemos invitado a más de 35 partidos políticos a que expongan sus planes de gobierno a través del medio público. Eso reafirma un compromiso con la democracia, porque si tuviéramos una visión parcializada, no le daríamos cabida a todos”, ha explicado.

Asimismo, ha destacado la organización de debates y el incremento de la participación de la audiencia en este tipo de contenidos. “Vamos a ser el único medio que cubrirá a todos los partidos políticos. No solo al que está primero o segundo en las encuestas, nuestra obligación es cubrir a todos”, ha añadido.

GESTIÓN INTERNA Y EQUIPO

En el ámbito interno, Ramírez ha señalado que uno de sus primeros objetivos fue reforzar la relación con los equipos de trabajo del IRTP, que cuenta con cerca de 1.300 colaboradores.

“Me presenté en todos los locales, uno por uno. Fui a conocer a los equipos, a escuchar sus necesidades. Muchos me decían que era la primera vez que alguien iba a ver cómo trabajan”, ha explicado.

Este proceso, según ha indicado, permitió mejorar la coordinación interna y facilitar la ejecución de proyectos en un corto periodo de tiempo. “Cuando consigues que el equipo se comprometa con la visión, cualquier idea que uno presenta, la hacen posible”, ha señalado.

Entre las acciones realizadas, ha mencionado el pago de deudas judiciales a antiguos trabajadores. “Logré pagar a 82 trabajadores por un monto de 6,5 millones de soles. Nunca antes se había hecho y era importante cerrar ese proceso”, ha afirmado.

DESCENTRALIZACIÓN Y CONTENIDOS CULTURALES

Uno de los ejes principales de la gestión ha sido el refuerzo de la presencia de las regiones en la programación. En este sentido, el IRTP ha incrementado la retransmisión de festividades culturales y eventos tradicionales en distintos puntos del país.

“Yo vengo de una región y eso me da otra visión. Estamos haciendo una descentralización real, llevando producción de TV Perú y Radio Nacional a las regiones”, ha explicado.

Además, ha destacado la emisión de contenidos en lenguas originarias. “Tenemos noticieros en quechua, aimara y lenguas amazónicas porque tenemos que atender a todos los ciudadanos. Es parte de la función de la televisión pública”, ha indicado.

Estas iniciativas se han complementado con la retransmisión de eventos culturales y religiosos. “La televisión pública no puede ser aburrida, tiene que llamar la atención y hacer que la gente vuelva a verla”, ha señalado.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Ramírez ha subrayado también la importancia de reforzar la presencia digital del IRTP mediante una nueva dirección centrada en redes sociales y contenidos adaptados a nuevos formatos.

“Lo digital y lo tradicional deben ir de la mano, porque se complementan”, ha explicado Ramírez, destacando el crecimiento del IRTP en redes sociales, donde la institución cuenta con 1,8 millones de seguidores en Facebook.

Asimismo, ha indicado que esta línea de trabajo busca ampliar la base de audiencia. “Estamos tratando de captar al público joven, que será el principal consumidor en los próximos años”, ha señalado. Para ello, el equipo encargado de esta área está compuesto por profesionales jóvenes, familiarizados con los medios digitales y las estrategias más efectivas para conectar con la audiencia.

PROYECTOS Y CONTINUIDAD

De cara a los próximos meses, Ramírez ha indicado que el IRTP seguirá desarrollando contenidos culturales, coberturas especiales y nuevos formatos digitales. “Mi compromiso es hasta julio y en este tiempo quiero dejar una línea de trabajo clara, con resultados tangibles y con una institución fortalecida”, ha afirmado.

Ha destacado la importancia de mantener la continuidad de los avances logrados durante su gestión, incluyendo la descentralización, la cobertura de eventos culturales y deportivos, y el fortalecimiento digital. “Espero que se mantenga este trabajo de recuperar la confianza y la credibilidad en el medio público”, ha explicado.

Asimismo, ha subrayado que los próximos proyectos buscarán consolidar la presencia en regiones y acercar la televisión y la radio públicas a un público más joven, asegurando que cada ciudadano, sin importar su ubicación o idioma, se sienta representado.