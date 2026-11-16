Publicado 16/11/2026 14:48

ISMS Forum reúne a 1.500 expertos y refuerza su red internacional de ciberseguridad

ISMS FORUM, International Information Security Conference
ISMS FORUM, International Information Security Conference - Cedida

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS)

Cerca de 1.500 profesionales se dieron cita el pasado 12 de  noviembre en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid con motivo de la XXVIII Jornada  Internacional de Seguridad de la Información de ISMS Forum, uno de los principales encuentros  del ámbito de la ciberseguridad, la privacidad y la transformación digital. 

La Jornada reunió a responsables de ciberseguridad, privacidad, tecnología y gestión del riesgo  de grandes organizaciones, junto a representantes de instituciones públicas y expertos  nacionales e internacionales. Un encuentro que refleja la dimensión de una comunidad  profesional cada vez más conectada y que trasciende las fronteras españolas. 

Esta vocación internacional se materializa también a través de los capítulos nacionales de ISMS  Forum en México y Panamá, y de las iniciativas en marcha para establecer nuevos capítulos en Colombia y Chile. Esta presencia permite conectar a profesionales, empresas e instituciones de  distintos mercados latinoamericanos con una comunidad internacional de conocimiento y  colaboración. 

En un escenario en el que la inteligencia artificial, la digitalización y la creciente interconexión de  las economías están transformando los riesgos y las prioridades de las organizaciones, la  cooperación internacional y el desarrollo de capacidades de ciberseguridad adquieren una  importancia estratégica. Muchos de estos desafíos son compartidos por empresas e  instituciones de España y Latinoamérica, lo que hace especialmente relevante el intercambio de  experiencias y buenas prácticas entre sus comunidades profesionales. 

Cinco espacios para abordar los grandes desafíos de la seguridad digital

La programación se desarrolló a través de cinco tracks simultáneos, dedicados a estrategia y  políticas de ciberseguridad, tendencias, seguridad en la práctica y resiliencia, inteligencia  artificial, y privacidad y protección de datos. 

Uno de los principales ejes fue el impacto de la inteligencia artificial en las operaciones de  seguridad y su utilización por parte de los ciberdelincuentes. Las sesiones abordaron los riesgos  de los agentes autónomos, la automatización de las funciones de seguridad, la explotación de  vulnerabilidades y la necesidad de mantener una supervisión humana adecuada. 

Entre las intervenciones destacadas, Nico Waisman analizó cómo la IA está modificando los  costes de explotación de vulnerabilidades; Simón Roses, fundador y CEO de VULNEX, profundizó  en la deuda de seguridad asociada a los agentes de IA, y Gonzalo Asensio, CISO de Bankinter,  abordó la evolución del liderazgo del responsable de seguridad en este nuevo contexto  tecnológico. 

La transformación del papel del CISO y la necesidad de combinar capacidades humanas y  sistemas automatizados también protagonizaron distintos debates con responsables de  seguridad de grandes organizaciones. 

Investigación y conocimiento aplicado para fortalecer a las organizaciones 

Uno de los elementos diferenciales de ISMS Forum es su capacidad para transformar el  conocimiento especializado en investigaciones, indicadores, metodologías, pruebas en  escenarios reales y procedimientos que contribuyen a mejorar la preparación de las  organizaciones. 

La Jornada sirvió como espacio de presentación de nuevos proyectos impulsados por la  asociación, orientados a trasladar los principales desafíos del sector a herramientas y modelos  de aplicación práctica. 

En el ámbito de la inteligencia artificial, se presentó el Manual de adopción segura de IA  agéntica, centrado en los requisitos de gobierno, seguridad, identidad, privilegios y supervisión  necesarios para incorporar sistemas capaces de actuar de forma autónoma sobre datos y  procesos empresariales. 

También se presentó el proyecto AI Security Readiness Assessment, destinado a evaluar el grado  de preparación de las organizaciones frente a los riesgos derivados de la inteligencia artificial y  facilitar la definición de prioridades y hojas de ruta. 

Por su parte, el proyecto El futuro de la Ciberseguridad: IA, Automatización y Liderazgo  Humano analizó la evolución de las funciones de seguridad hacia modelos híbridos de  colaboración entre personas y sistemas automatizados. El estudio identificó que el 75,8 % de las  decisiones analizadas se concentraban en esquemas de colaboración o agentes supervisados. 

En materia de gobierno y cumplimiento, se abordaron los avances del Observatorio de Madurez  en Ciberseguridad y los resultados de un análisis sobre la preparación frente a NIS2 en España.  Elaborado sobre una muestra de 209 organizaciones, el estudio señala que el 72 % se encuentra  por debajo del nivel de cumplimiento básico definido por el modelo, evidenciando la necesidad  de reforzar las capacidades de gobierno y gestión del riesgo. Aunque este análisis responde al contexto regulatorio español, sus resultados aportan elementos de reflexión para organizaciones  de otros mercados que afrontan retos similares. 

La resiliencia y la respuesta ante incidentes completaron este bloque, con iniciativas como  CyberCrisis Management, orientadas a mejorar la capacidad de las organizaciones para  mantener su actividad y gestionar situaciones de alta disrupción. 

Privacidad, gobernanza y confianza en la economía del dato 

La protección de datos y el gobierno de la información constituyeron otro de los grandes bloques  de la Jornada, con especial atención a los desafíos regulatorios, la supervisión de algoritmos y el  papel de los responsables de privacidad. 

En este contexto, John Edwards, excomisionado de Privacidad de Nueva Zelanda y  excomisionado de Información del Reino Unido, participó en una entrevista conducida por Sergio  Padilla, CDO del Banco de España y miembro de la Junta Directiva de ISMS Forum, bajo el título  Beyond Compliance: Smart Governance for Competitive and Data-Driven Businesses

La conversación abordó la importancia de avanzar hacia modelos de gobernanza de datos que  vayan más allá del cumplimiento normativo y contribuyan a reforzar la confianza, la  competitividad y el desarrollo de organizaciones orientadas al dato. 

La Jornada concluyó con la entrevista Human Dignity in the Age of Data, protagonizada por José  María Álvarez-Pallete, economista, ex CEO de Telefónica y codirector del Centro DIGNUM de la  Universidad Pontificia Comillas. La conversación puso el foco en la necesidad de preservar la  dignidad humana y los derechos de las personas en un entorno cada vez más condicionado por  los datos y los algoritmos. 

Una comunidad iberoamericana para impulsar la seguridad digital 

La actividad de ISMS Forum va más allá de sus encuentros internacionales. A través de sus  capítulos, grupos de trabajo, proyectos de investigación y publicaciones, la asociación promueve  la colaboración entre profesionales, empresas e instituciones y fomenta el desarrollo de  conocimiento en los ámbitos de la ciberseguridad, la privacidad, la inteligencia artificial y la  confianza digital. 

Compartir experiencias, desarrollar iniciativas conjuntas y trasladar el conocimiento a las  organizaciones contribuye a fortalecer las capacidades de prevención, respuesta y resiliencia en  toda la región. 

Con esta nueva edición, ISMS Forum reafirma su compromiso con una comunidad internacional  que trabaja para impulsar una transformación digital más segura, responsable y confiable.

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