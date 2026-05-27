IX Congreso empresarial CEAPI: seguridad, infraestructuras y cadenas de suministro

Carlos Slim Domit - CEDIDA

CIUDAD DE MÉXICO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha acogido una jornada centrada en los factores clave para fortalecer la confianza inversora en la región, impulsar el crecimiento empresarial y afrontar los nuevos desafíos económicos y sociales de Iberoamérica. También se centró en el lado más humano de los empresarios.

La jornada contó con el panel ‘Infraestructuras, seguridad y finanzas: claves para generar confianza y atraer inversión’, en el que participaron Rocío Muñoz Cano, vicepresidenta de Grupo INDI; Stefan Konrad, director general de Verisure Latam; y Felipe García, CEO de Banco Santander México, bajo la moderación de Francisco Cervantes, coordinador del Consejo de Inversión Mexicano.

Durante la mesa de debate, los participantes analizaron los desafíos estructurales que enfrenta la región para consolidarse como destino atractivo para la inversión, así como la necesidad de reforzar la seguridad jurídica, impulsar grandes proyectos de infraestructuras y fortalecer el acceso a financiación para favorecer el crecimiento económico.

Rocío Muñoz Cano: “La infraestructura debe ser considerada como un eje central dentro de la política industrial y, en el caso de México representa una necesidad estratégica. La inversión en infraestructura genera estabilidad, impulsa el desarrollo y promueve condiciones de mayor igualdad y competitividad. De acuerdo con recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los países deberían destinar entre 4% y 5% de su PIB a este rubro; sin embargo, México se mantiene por debajo del 4%, lo que limita su capacidad de crecimiento. Mientras no se dé mantenimiento y fortalecimiento continuo a las redes de infraestructura, se compromete la base misma del desarrollo nacional”.

Stefan Konrad: “La región tiene grandes oportunidades de crecimiento, gran talento y desarrollo de tecnología. Latinoamérica es estratégica en el desarrollo global por su exportación de alimentos, energía y fuerza laboral joven, además de su posición geográfica”. Además, ha añadido que “se ha triplicado la inversión española en la región. Hay una gran oportunidad de penetración en el mercado, con niveles de 2% frente a 24% en otras regiones”.

Felipe García: “México tiene una especial importancia por el acceso a Estados Unidos. Estados Unidos quiere invertir en LatAm, pero necesitamos más infraestructura y más energía. México tiene un sistema financiero robusto, bien capitalizado, así como un sistema de pensiones sólido. México debe avanzar más rápido en la aprobación de proyectos”.

Cadenas de suministro estratégicas

La entrevista ‘Cadenas de suministro estratégicas’ fue protagonizada por Javier López Madrid, presidente ejecutivo de Ferroglobe, bajo la moderación de Francisco Cerezo, partner and chaiir de DLA Piper’s US LAtin America Practice.

Javier López Madrid: “El futuro digital, la inteligencia artificial, los data centers y la defensa dependen de los materiales críticos, y hoy China procesa cerca del 90% de ellos. Aunque Latinoamérica concentra gran parte de los minerales estratégicos, la región sigue limitada a la extracción, mientras el valor agregado se genera en otros mercados. En un contexto donde la geopolítica determina inversiones, precios y cadenas de suministro, Latinoamérica tiene una oportunidad histórica para desarrollar capacidad de procesamiento, reducir la dependencia de China y posicionarse como un actor clave en la nueva economía tecnológica y energética global.”

El lado más humano de los empresarios: Nueva era, nuevos retos

Posteriormente, Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de TELMEX, protagonizó la entrevista ‘Nueva era, nuevos retos’, moderada por el emprendedor y CEO de InstaFit, Oso Trava.

Durante la conversación, Slim Domit abordó los principales cambios que están redefiniendo el entorno empresarial y económico, así como la importancia de la innovación, la conectividad y la visión estratégica para afrontar los desafíos de una nueva etapa marcada por la transformación tecnológica y la evolución de los mercados.

Carlos Slim Domit: “Esta era está haciendo una transformación mucho más rápida y nos ha convertido en sociedades globales, donde la conectividad da acceso a todo y en todo momento. Cada transformación permite a la sociedad entrar a una nueva etapa de desarrollo y crecimiento, pero también trae riesgos y oportunidades que dependen de qué tan abiertos estemos a adaptarnos, reinventarnos y aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas. La transición está siendo difícil, pero no tengo duda de que será una era más inclusiva y con mayores oportunidades para empoderar a las personas, a las empresas y a regiones como México y Latinoamérica”.

Crecer en una familia empresaria

El relevo generacional y la construcción de un liderazgo propio dentro de las empresas familiares centraron también la entrevista ‘Crecer en una familia empresaria’, en la que participó Emilio Botín D’Ornano, co-founder & president de EBO & Partners, bajo la moderación de Asunción Soriano, CEO de ATREVIA.

Durante la conversación, Botín D’Ornano reflexionó “La familia nos ha inculcado que podemos hacer lo que queramos, pero que debemos hacerlo bien. Los nombres pueden abrir puertas, pero lo que realmente vale son los proyectos que traes como persona y el impacto que generas. Hoy buscamos invertir en sectores estratégicos para la humanidad, como infraestructura, energía y salud, apostando por proyectos ambiciosos que tengan un impacto relevante. En México estamos enfocados en ayudar a resolver el problema energético mediante proyectos de gran escala, porque además de buenos retornos, generan un impacto importante para el desarrollo del país. También es fundamental rodearse de gente más capaz que uno, cuidar la reputación y actuar con integridad, porque el mayor capital de una familia empresaria es su nombre”.