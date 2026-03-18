Jaime Giraldo asume la dirección de Indra Group en Medellín para consolidar el hub tecnológico de Antioquia - Cedida

MEDELLÍN, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Indra Group anunció el nombramiento de Jaime Giraldo como director en Medellín, con el propósito de consolidar su presencia en Antioquia y acelerar el desarrollo de proyectos de infraestructura crítica, transformación digital y ciberseguridad que respalden servicios esenciales y la competitividad regional.

Jaime Giraldo cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones y tecnologías de la información, liderando equipos comerciales y operaciones en Colombia y América Latina. En su trayectoria reciente fue responsable de estrategias internacionales, impulsando proyectos de infraestructura y servicios de conectividad en múltiples mercados de la región.

Desde su nuevo rol, Giraldo trabajará de manera transversal con las diferentes líneas de negocio y equipos especialistas de Indra Group para acompañar la toma de decisiones estratégicas de clientes en la región. Asimismo, impulsará el posicionamiento de la compañía en el noroccidente del país, fortalecerá la articulación con el ecosistema empresarial, académico y público, y avanzará en iniciativas como el Centro de Excelencia en Ciberseguridad Industrial (CECI), referente regional en la protección de infraestructuras críticas en entornos industriales.

“Asumo este reto con el compromiso de fortalecer la confianza de nuestros clientes y aliados estratégicos en Antioquia. Nuestro propósito es acompañar la evolución tecnológica de la región con soluciones que respalden infraestructuras críticas, mejoren la competitividad empresarial y contribuyan al desarrollo sostenible”, destacó Jaime Giraldo.

El fortalecimiento de la operación en Medellín se enmarca en la apuesta de Indra Group por desarrollar tecnología que, aunque no siempre visible, es clave para la continuidad y la seguridad de infraestructuras esenciales.

Por su parte, José Fernando Quintero, director general de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, señaló: “Medellín es hoy un polo de innovación en América Latina. El liderazgo de Jaime nos permitirá ampliar el impacto de soluciones tecnológicas que respaldan servicios esenciales para la ciudadanía y el tejido productivo”.

Indra Group tiene presencia en Colombia desde hace más de 25 años y cuenta con más de 5.000 profesionales en el país. En Medellín desarrolla proyectos de tecnología aplicada en sectores como transporte, defensa, energía, telecomunicaciones y tecnologías de la información, así como iniciativas especializadas en ciberseguridad industrial y transformación digital.