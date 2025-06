Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 12 de junio (2)

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el jueves 12 de junio, agrupada en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, AmChamSpain y Europa Press organizan la jornada 'Global Trends 2025. Spain: a new Industrial, Digital and Energy Power'. La inauguración correrá a cargo del ex vicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de AmChamSpain, Jaime Malet; y el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet. En El Beatriz Madrid (C/ José Ortega y Gasset, 29)

NOTA: Se puede seguir en el enlace https://www.europapress.es/desayunos/encuentros-informativos....

-- 09.00 horas: El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el presidente del banco central de los Países Bajos (De Nederlandsche Bank), Klaas Knot abren la quinta Conferencia de Estabilidad Financiera, organizada conjuntamente con el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, CEMFI y que se celebra el 12 y 13 de junio en Madrid. La sesión inaugural está abierta a los medios. En la sede del Banco de España (entrada por el Paseo del Prado).

NOTA: El acto será retransmitido también por streaming en el canal de Youtube del Banco de España.

-- 09.30 horas: En Madrid, FIAB celebra la duodécima edición el Food&Drink Summit, que abrirá el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente de FIAB, Ignacio Silva, mientras la clausura (14.00 horas) correrá a cargo del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en la Real Fábrica de Tapices (c/Fuenterrabía, 2).

-- 09.30 horas: En Madrid, Aliseda celebra la jornada 'Suelos 4.0: Actualidad y perspectivas de futuro del sector inmobiliario'. En la misma participará la vicesecretaria y responsable de vivienda del Partido Popular, Paloma Martín. En Auditorio Rafael del Pino (c. Rafael Calvo 39A).

-- 10.00 horas: En Madrid, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) celebra la jornada 'Programa de Garantías InvestEU para pymes españolas'. Durante la jornada se celebrará un acto de firma con representantes de once instituciones financieras para facilitar el acceso a la financiación de pymes y midcaps que quieran invertir en innovación, sostenibilidad y competitividad. Sede de la Representación en España de la Comisión Europea (Paseo de la Castellana, 46).

-- 10.00 horas: En Madrid, Castellana Properties presenta los resultados de su último ejercicio fiscal. Glorieta de Rubén Darío nº 3 y online.

-- 10.00 horas: En Ginebra (Suiza), la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios antes del encuentro bilateral con su homólogo mexicano, el Secretario de Trabajo y Previsión Social Marath Bolaños. (Palacio de las Naciones. 4º piso, sala Bi 3-E4049-51); a las 18.30 horas interviene en la 113 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT).

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantiene una reunión con miembros de la Alianza Ibérica de Valles del Hidrógeno Verde. Ministerio (P.º de la Castellana, 160)

-- 10.30 horas: En Madrid, Better Finance, en colaboración con Aemec, organiza la jornada 'International Investors' Conference' que tiene como objetivo analizar y promover los derechos del inversor individual en el mercado europeo. En la oficina de Cremades & Calvo-Sotelo (c/ Jorge Juan, 30).

-- 10.30 horas: En Madrid, el Consejo General de Economistas de España presenta las 'Fichas socioeconómicas 2024-2025', con datos comparativos de todas las ciudades y pueblos de España, sobre presión fiscal, renta per cápita, gastos por habitante y empleo. En la sede del Consejo (C/Nicasio Gallego, 8)

NOTA: También se podrá seguir por streaming .

-- 11.00 horas: En Madrid, Iryo presenta su estrategia de intermodalidad, con su director de Estrategia y Sostenibilidad, Guillermo Castrillo, y su consejero delegado, Fabrizio Favara. (Calle Méndez Álvaro 55-61).

-- 12.00 horas: En Madrid, Sacyr celebra su junta de accionistas. Auditorio Sur de Ifema (Avenida del Partenón nº 5) y online.

-- 12.00 horas: En Madrid, BBVA Research presenta el último informe Situación España en una rueda de prensa presencial en Ciudad BBVA. (c/ Azul, 2)

-- 15.00 horas: En Houston, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presenta el Barómetro de Inversiones de la Cámara Oficial Española de Comercio en EEUU (8.00 hora local). A las 15.30 horas, atiende a los medios (8.30 hora local). A las 16.30 horas, participa en el Encuentro Empresarial España-EEUU (9.30 hora local). A las 20.15 horas, visita el Space Center de la NASA (13.15 hora local).

-- 17.30 horas: En Madrid, FCC celebra su junta de accionistas. (Avenida del Camino de Santiago, 40 acceso por edificio, planta B) y online.

TURISMO

-- 09.00 horas: En Madrid, jornada 'Retos y futuro del turismo de sol y playa' organizada por la Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa (AMT) con la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, y el alcalde de Lloret de Mar y presidente de la AMT de Sol y Playa, Adrià Lamelas. Hotel Meliá Castilla (C/ Poeta Maragall, 43) .