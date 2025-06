MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el viernes 20 de junio, agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Turismo, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, la subgobernadora del Banco de España clausura la conferencia 'Viernes verde en el Banco de España: Riesgos físicos y adaptación: un enfoque basado en datos'. Antes, el director general de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, Juan Ayuso, realiza la apertura del acto y presenta el informe 'Aspectos climáticos de las carteras de inversión del Banco de España 2025'. En la sede del Banco de España (Alcalá, 48).

-- 11.00 horas: En Zaragoza, Adicae organiza una rueda de prensa para explicar los detalles de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la macrodemanda contra cláusulas suelo. En la sede central de Adicae (Calle Gavín 12).

TURISMO

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación del Informe de Temporada del Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR). Espacio Iberia, situado en la Serrería Belga (acceso Plaza de las Letras, junto a Calle Almadén).

SOCIEDAD

-- 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas.

-- 09.00 horas: En Madrid, el ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visita el Centro de Acogida de Emergencia y derivación (CAED) de Carabanchel y mantiene un encuentro con personas refugiadas.

-- 10.00 horas: En Madrid, Accem celebra el acto de conmemoración por el Día Mundial de las Personas Refugiadas. En el Edificio Axis, CaixaBank ALL IN ONE (Plaza Colón, 1)

NOTA: Declaraciones a los medios a las 12 horas.

-- 10.00 horas: En Madrid, rueda de prensa final sobre los trabajos de la reunión de la Comisión Permanente, celebrada en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) los días 17 y 18 de junio. Con el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán. En su sede (C/. Añastro, 1) y en la página web de la CEE.

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con los presidentes de los Consejos de la Juventud de las Comunidades Autónomas; a las 13.00 horas interviene en un acto sobre la Ley de Juventud, acompañada de los Consejos de la Juventud autonómicos y del Consejo de la Juventud de España. Ministerio. (c/ Marqués de Riscal, 16)

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, firma el 'Manifiesto Clean Cities'. Sede del Ministerio. (Paseo del Prado)

-- 13.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), para abordar la desinformación climática. (Plaza de San Juan de la Cruz, 10).

-- 19.00 horas: En Madrid, personas en movimiento-Rompiendo fronteras realizan una concentración en la Puerta del Sol por el Día Mundial de las Personas Refugiadas.

SALUD

-- 09.30 horas: En Luxemburgo, la ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios de comunicación a su llegada al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO). Novotel Luxembourg Kirchberg.

CULTURA

-- 10.30 horas: En Madrid, el Teatro Real presenta la ópera de 'La traviata', que tendrá 18 funciones entre el 24 de junio y el 23 de julio. (Entrada por la puerta de la Calle Felipe V).

-- 11.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de Ian Gibson y Quique Palomo por la novela gráfica 'La vida incombustible', de Salvador Dalí. En la Librería Blanquerna de Madrid. (C/Alcalá, 44).

-- 19.00 horas: En Madrid, el Museo del Prado acoge el concierto 'Música en tiempos de Veronese' en su auditorio. (Paseo del Prado).

-- 21.00 horas: En Madrid, el cantante granadino Dellafuente ofrece el primero de los dos únicos conciertos que ofrece este año y en los que celebra 10 años de carrera. En el Riyadh Air Metropolitano (Av. de Luis Aragonés, 4).