Juan Valdez y Ágatha Ruiz de la Prada celebran en Madrid el lanzamiento de la edición especial de café Mujeres Cafeteras - Juan Váldez

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Juan Valdez, la marca de café premium 100 % colombiano, celebró en Madrid el lanzamiento oficial de una edición especial desarrollada junto a la reconocida diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, una colaboración que une la tradición cafetera de Colombia con el universo creativo de una de las firmas más emblemáticas del diseño español.

El evento tuvo lugar en la tienda Juan Valdez Castellana 153, donde se congregó un numeroso público entre representantes institucionales, empresarios, creadores de contenido gastronómico e invitados especiales.

Entre los asistentes destacaron el embajador de Colombia en España; Eduardo Ávila Navarrete, Omar González, presidente del Grupo Trinity; Virginia Donado, CEO de Juan Valdez España; y Lorena Arboleda Zárate, directora de ProColombia en España, junto con destacados empresarios colombianos en Madrid, influencers del mundo gastronómico y de la moda y representantes del sector cultural.

El lanzamiento de esta edición especial se enmarca en la celebración del primer año de expansión de Juan Valdez en España, un proceso que la marca ha desarrollado de la mano del Grupo Trinity como parte de su estrategia de crecimiento internacional en Europa.

UN CAFÉ QUE CELEBRA EL ORIGEN Y EL IMPACTO SOCIAL

La colección Juan Valdez x Ágatha Ruiz de la Prada incluye un café edición limitada del portafolio Mujeres Cafeteras, con un perfil balanceado y notas de mora y caramelo, además de una línea de productos especiales como mugs de peltre, tote bags y empaques intervenidos con los corazones, colores vibrantes y formas orgánicas característicos del universo creativo de la diseñadora.

Durante la presentación, Omar González destacó el impacto social que hay detrás del café colombiano. “Esta colaboración también es un homenaje a los más de 500.000 caficultores colombianos que hacen posible el café Juan Valdez, y en especial a las mujeres cafeteras, cuyo trabajo y liderazgo están presentes en esta edición especial”, señaló.

El café utilizado en esta colección proviene precisamente del programa Mujeres Cafeteras, una iniciativa que apoya a productoras en diferentes regiones de Colombia, fortaleciendo su autonomía económica y visibilizando su papel en la cadena de valor del café.

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada expresó su entusiasmo por participar en este proyecto, que conecta la creatividad con uno de los productos más representativos de Colombia. “Me siento muy colombiana desde hace un tiempo y esta es una de las colaboraciones que más ilusión me ha hecho. Me encanta el café colombiano”, afirmó durante el evento.

La colaboración representa un diálogo cultural entre Colombia y España, en el que el café premium se convierte en un vehículo de identidad, creatividad y conexión entre ambos países.

EXPANSIÓN DE JUAN VALDEZ EN ESPAÑA

Durante el lanzamiento, Virginia Donado, CEO de Juan Valdez España, destacó igualmente el crecimiento de la marca en el país y anunció nuevas aperturas en Madrid durante el primer semestre de 2026. La compañía prevé inaugurar una nueva tienda en Calle Mayor, una de las vías más emblemáticas del centro de la ciudad, así como otra en Calle Génova, ubicada en el corazón empresarial de la capital.

Estos nuevos puntos de venta se sumarán a la red de establecimientos que la marca ha desarrollado en España desde el inicio de su alianza con el Grupo Trinity.

Durante su primer año de operación en el país, Juan Valdez España ha registrado un crecimiento del 55 % en ventas, además de abrir nuevas tiendas en ubicaciones estratégicas como el aeropuerto de Palma de Mallorca y Plaza República Dominicana en Madrid.

La compañía proyecta alcanzar 21 cafés en operación en España durante 2026, consolidando así su posicionamiento en el mercado europeo y reforzando la presencia del café premium colombiano en el país.

UNA EDICIÓN CON ALCANCE INTERNACIONAL

La edición especial Juan Valdez x Ágatha Ruiz de la Prada estará disponible en tiendas físicas y en el e-commerce de la marca, y llegará también a otros mercados internacionales como Colombia, Chile, México, Brasil, Paraguay, Ecuador, Dubái y el estado de Florida en Estados Unidos.

Con esta colaboración, Juan Valdez reafirma su compromiso con el origen, el diseño y el impacto social, consolidando su propuesta como embajador del café colombiano en el mundo.