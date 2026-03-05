Juan Valdez, celebra su primer año de expansión en España con una edición especial de café premium

Establecimiento de Juan Valdez - Cedida

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

En el marco de su estrategia de crecimiento internacional, Juan Valdez, la marca de café premium 100% colombiano, consolida su apuesta por el mercado español y celebra su primer año de expansión en el país, de la mano del grupo inversor Grupo Trinity.

Como parte de esta estrategia, Juan Valdez anuncia una alianza con la reconocida diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, una firma icónica del diseño español que simboliza creatividad, color y personalidad. La colaboración representa la unión entre tradición cafetera y moda contemporánea, en un diálogo cultural que conecta a Colombia y España desde la identidad y el corazón.

Esta nueva etapa reafirma el compromiso de la marca con España como mercado estratégico en Europa y marca un hito en su proceso de posicionamiento, no solo como referente del café premium colombiano, sino como embajador de un modelo empresarial con impacto social.

COLABORACIÓN JUAN VALDEZ & ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA

La edición especial de lujo diseñada junto a Ágatha Ruiz de la Prada, estará disponible a partir del 12 de marzo en Castellana 153, Madrid, en tiendas físicas y en el e-commerce. La colección incluye un café edición limitada del portafolio Mujeres Cafeteras, con perfil balanceado y notas de mora y caramelo, mugs de peltre, tote bags y empaques intervenidos con los corazones, colores vibrantes y formas orgánicas característicos del universo de Ágatha.

“Me hace muchísima ilusión ver cómo el café colombiano se llena de color, corazones y alegría. Siempre digo que el diseño tiene que hacernos felices, y un café es uno de esos pequeños momentos que pueden ser aún más especiales. Esta colección es optimismo puro y una forma muy bonita de unir España y Colombia desde la creatividad”, señala Ágatha Ruiz de la Prada.

Esta colaboración estratégica no solo refuerza la identidad de marca y la conexión con nuevas audiencias, sino que también subraya el compromiso de Juan Valdez con iniciativas de impacto social, dado que el café de esta edición limitada proviene del programa Mujeres Cafeteras, apoyando a productoras en Colombia desde el origen.

Juan Valdez por Ágatha Ruiz de la Prada estará también disponible en otros mercados como Colombia, Chile, México, Brasil, Paraguay, Ecuador, Dubái y el estado de Florida en Estados Unidos, ampliando así la visibilidad internacional de la marca y consolidando su propuesta de café premium con identidad cultural y estética.