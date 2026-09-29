Junts culpa a Sumar de "vetar la protección del pequeño propietario", pero quiere seguir negociando el decreto

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha culpado este martes a Sumar de "vetar la protección del pequeño propietario" en la negociación para aprobar el Real Decreto ley sobre vivienda, aunque ha matizado que siguen abiertos para llegar a un acuerdo con el Gobierno.

En una entrevista en 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press, Nogueras ha explicado que alcanzó un primer acuerdo con el Ejecutivo pero que el lunes por la tarde "cambió todo" en lo que se refiere a la protección de pequeños propietarios de vivienda. "Hace falta serenar toda la situación y que se empiece a trabajar con rigor", ha dicho.

Según Nogueras, el acuerdo está cerrado para impedir desahucios en el caso que la propiedad sea de un "fondo buitre de alguien que está gestionando millones de euros", pero Junts exige que haya una protección en el caso de pequeños propietarios, ya que son "mayoritarios" en Cataluña.

"Sumar prefiere dejar a la intemperie al pequeño propietario", ha continuado Nogueras, que ha sido preguntada en varias ocasiones cómo define Junts quién es pequeño propietario. "No es tremendamente sencillo", ha contestado la diputada.

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN CATALUÑA

Nogueras se ha remitido al real decreto sobre vivienda que planteó en septiembre esta formación y que sirvió para iniciar la negociación tras el desahucio de Maricarmen en Madrid.

"Queremos que el PSOE salga del marco mental de que el alquiler es la única manera de acceder a la vivienda, en Cataluña más del 90% son pequeños propietarios", ha añadido en otra entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3.

"La propuesta nuestra es muy clara, es lo que están haciendo muchos países de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, en el que si tú pagas la deuda que tienes con tu pequeño propietario pues, obviamente, se para el desahucio; pero si no puedes hacerlo, la vulnerabilidad queda en manos de la administración pública, por eso pagamos impuestos", ha defendido.

IDEOLOGÍAS EXTREMAS SOMETEN AL PSOE

En otra entrevista en 'Catalunya Ràdio', Nogueras ha apuntado a Sumar y al bloque del resto de "ideologías extremas" porque, a su juicio, son a los están sometidos los socialistas.

Tras advertir de que desde Junts han renunciado a parte de sus tesis en esta materia, ha cuestionado de nuevo que en el decreto se quiera incluir una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, a pesar de que ésta ya se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso.

Sin embargo, cree que algunos están "más en modo campaña electoral" que en modo querer resolver el problema, y ha indicado que el Gobierno es quien tiene la responsabilidad de encontrar un equilibrio entre todas las demandas.

Aunque no tiene claro qué quieren los socialistas en materia de vivienda, ha planteado que se están dando cuenta de que las medidas que han aplicado hasta el momento no han funcionado y que "seguir haciendo seguidismo de ciertas políticas a quien acaba perjudicando es, precisamente, al PSOE".