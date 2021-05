Lanzan la campaña internacional 'Think Again, Think Spain' para promocionar las empresas españolas

Pondrá el foco en mercados como EE.UU., Reino Unido, Canadá, México, Colombia y Perú

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Marcas Renombradas Españolas, ICEX España Exportación e Inversiones y la Cámara de Comercio de España han lanzado la campaña de comunicación internacional 'Think Again, Think Spain', con el objetivo de mejorar de la imagen del país en su dimensión económica y empresarial.

La campaña presentada este viernes pretende dar a conocer la realidad de España a través de la comunicación de casos de éxito y buenas prácticas de marcas líderes españolas, asociadas a los atributos de excelencia, creatividad, versatilidad e innovación.

Durante la presentación, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha señalado que la internacionalización es un éxito colectivo que ofrece una visión de futuro.

"Hoy en día España es líder en sectores como el agroalimentario, automoción, moda, telecomunicaciones, energías renovables y agua y residuos, entre otros. Todos son sectores en crecimiento dinámicos y de futuro. La marca España está muy bien posicionada en el mundo", ha remarcado.

Esta iniciativa está dirigida a un público profesional y empresarial, con capacidad de decisión en los sectores más relevantes de la actividad internacional de las empresas españolas. La campaña prestará especial énfasis en mercados de alto interés para la economía y las empresas españolas como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México, Colombia y Perú.

Entre sus objetivos también se encuentra recuperar la confianza en España a partir de las fortalezas de su realidad económica y empresarial como destino de inversiones y como socio comercial, palancas clave para la recuperación de la actividad económica y por tanto para superar la crisis económica y social generadas por la pandemia.

La campaña cuenta con una web que actúa como repositorio de materiales, en la que se pueden encontrar gráficas de diferentes ámbitos y sectores y un recopilatorio de hitos de liderazgo del país y sus empresas.

La campaña se distribuirá en todos los mercados de habla hispana e inglesa en los que se cuenta con medios propios como la red de Oficinas Económicas y Comerciales y la red de Cámaras de Comercio Territoriales y de Cámaras de Comercio en el Exterior.

Asimismo, se hará un especial esfuerzo en llegar a líderes de opinión y medios de comunicación internacionales, especialmente de Estados Únicos, Reino Unido, Canadá, México, Colombia y Perú, y se apoyará para su difusión en las propias empresas españolas que la protagonizan.

LA INTERNACIONALIZACIÓN: FUNDAMENTAL PARA LA RECUPERACIÓN

La consejera delegada de ICEX, María Peña, ha asegurado que esta campaña es una "perfecta tarjeta de presentación" del plan de internacionalización impulsado por el Gobierno y dotado con más de 4.500 millones de euros. "Se trata de comunicar, crear conocimiento y de la apertura a mercados", ha remarcado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha señalado que, aunque las empresas españolas han aguantado el impacto del Covid-19, es necesaria una mayor apuesta por la internacionalización.

"Es fundamental la internacionalización para la recuperación económica", ha remarcado tras apremiar a que las empresas se adapten a la globalización y apuesten por mejorar el talento.

De su lado, el presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Ignacio Osborne, cree que lo importante de esta campaña es la transmisión de experiencia y de lo que se hace en el país, basado en la colaboración público-privada. "Si las compañías españolas se implantan fuera de España mejorará la percepción del país", ha enfatizado.

"Creo que las marcas que verdaderamente triunfan y presentes internacionales tienen innovación, creatividad y excelencia", ha asegurado Osborne.