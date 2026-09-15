España aportará 30.000 euros al Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo

Archivo - Fachada de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). - OEPM - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, contribuya con 30.000 euros al Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo (IBEPI) correspondiente al ejercicio 2026.

IBEPI, impulsado por España y aprobado en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 2011, promueve desde 2012 la cooperación en materia de propiedad industrial entre los países iberoamericanos.

Entre sus principales objetivos está el fortalecimiento de la gestión de los activos de propiedad industrial, el intercambio de información entre oficinas y sectores productivos, el fomento de la cooperación regional y la promoción del español y el portugués como lenguas de difusión de la propiedad industrial.

Según las referencias del Consejo de Ministros, la aportación de la OEPM es parte del compromiso asumido por el Estado con dicho programa, máxime cuando España asumirá este 2026 la presidencia 'pro tempore' del IBEPI.