Agenda audiovisual de Europa Press para el 27 de octubre

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 27 de octubre de 2026:

1.-09.30 horas: En Madrid, desayuno Informativo con el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, organizado por Europa Press. En el Hotel Rosewood Villa Magna (Pº de la Castellana, 2).

2.-09.30 horas: En Las Palmas, jornada 'Canarias hacia el futuro', organizada por Europa Press. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, será el encargado de la inauguración. Hotel Santa Catalina (C/ León y Castillo, 277).

3.- 09.30 horas: En Madrid, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, atiende a los medios antes del comienzo de las declaraciones de los consejeros del Gobierno de Ceuta en el marco de la causa judicial iniciada tras la querella de la fundación contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano (C/ García Gutiérrez, 1).

4.- 10.00 horas: En Madrid, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón cita a declarar como testigos a tres consejeros del Gobierno de Ceuta. (c/García Gutiérrez, 1)

5.- 10.00 horas. En Quart de Poblet (Valencia), el secretario general de CCOO, Unai Sordo, arranca en Valencia la gira preparatoria de la huelga general.

6.- 10.00 horas: en Toledo, presentación del comité de huelga, formado por CCOO; CGT, UGT, STAS Intersindical CLM, a petición de la Unión Popular Inquilina, y al que se han adherido más de una treintena de asociaciones culturales, vecinales, políticas, profesionales y sociales, en el parque de la Vega. Oficina de Turismo. (Totales)

7.- 10.00 horas: en Toledo, el presidente del Consorcio y alcalde, Carlos Velázquez Romo, junto con el director de la Escuela de Arquitectura, Carlos Asensio, y el decano de la Facultad de Humanidades, Óscar López presentan, en la sede del Consorcio (plaza Santo Domingo el Antiguo, 4), el Congreso Internacional 'Reimaginar: Personas, Patrimonio y Futuro'. (Totales)

8.- 10.30 horas: Ruedas de prensa en el Congreso: a las 10.30 horas, el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello; a las 11.00 horas, el portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez; a las 11.30 horas, la diputada de Podemos, Ione Belarra.

9.- 11.00 horas: Rueda de prensa de la candidata de Junts al Congreso Miriam Nogueras, con los cabeza de lista de Lleida, Girona y Tarragona (Barcelona y Youtube).

10.- 11.30 horas: en Toledo, la consejera Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, informan en rueda de prensa de los asuntos de sus departamentos aprobados en Consejo de Gobierno. En la sala de prensa del Palacio de Fuensalida. (plaza del Conde, 5). Se podrá seguir en directo en https://www.castillalamancha.es/actualidad/sala-prensa (Totales)

11.-12.00 horas: En Madrid, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta la candidatura por Madrid para el 29N. Interviene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la 'número 2' en alista, Cayetana Álvarez de Toledo. Espacio Jorge Juan (C/ Jorge Juan, 137).

12.- 12.00 horas: En Plasencia, el presidente de Vox, Santiago Abascal, protagoniza un acto de precampaña y atiende a los medios en la Puerta del Sol (Estatua de Alfonso VIII).

13.- 12.00 horas: (Gráficos) La consellera de Educación Esther Niubó y la de Economía Alícia Romero se reúnen con los grupos parlamentarios sobre la financiación del 6% del PIB para educación. Al acabar, declaraciones de Niubó (Barcelona)

14.-12.30 horas (aprox): Rueda de prensa del Consejo de Ministros.

15.- 13.30 horas: en Talavera de la Reina, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, clausura la IV edición de Talavera Tecnological Forum en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Sociales del Campus, en la avenida Real Fábrica de Sedas S/N de la localidad. La intervención del presidente se podrá seguir en directo en https://www.castillalamancha.es/actualidad/sala-prensa (Totales)

16.- 13.30 horas. Firma del convenio colectivo arbitral femenino

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv