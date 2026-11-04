Agenda audiovisual de Europa Press para el 4 de noviembre

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 4 de noviembre de 2026:

1.- 08.15 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reúne a los ministros y ministras de relaciones Exteriores de la Comunidad Iberoamericana con motivo de la Cumbre de Madrid. Antes de comenzar la reunión, el ministro Albares y el secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, atenderán a los medios de comunicación. Palacio de Santa Cruz (Plaza de la Provincia 1).

2.- 09.00 horas: Empieza el pleno del Parlament.

3.- 09.00 horas: En Bilbao, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, presenta a los cabezas de lista para las elecciones generales por Bizkaia, Patxi López; Gipuzkoa, Rafaela Romero; y Álava, Javier Hurtado, en el desayuno informativo del Fórum Europa. Tribuna Euskadi. En el hotel Ercilla.

4.- 09,30 horas. En Sevilla, declaración en Instrucción de la madre del bebé que murió quemado este verano.

5.- 09.30 horas: en Toledo, presentación del Día de la Iglesia Diocesana 2026, en el Salón de Concilios del Arzobispado. Asiste el arzobispo, Francisco Cerro Chaves, el vicario episcopal para Asuntos Económicos, Ángel Camuñas Sánchez, y el ecónomo diocesano, Anastasio Gómez Hidalgo. (Totales)

6.- 10.00 horas: en Toledo, la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (Aefclm) celebra su XIII Foro, en los Viñedos Cigarral Santa María. A esta hora inauguran la jornada el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de la asociación, Rafael Ruiz.

7.- 11.00 horas. En Aznalcóllar (Sevilla), rueda de prensa de la familia del joven que murió a las puertas de su instituto, ya que en breve empieza el juicio.

8.- 11.00 horas: En Madrid, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y los secretarios generales del Área Pública de CCOO informan sobre la huelga general del 11 de noviembre en el sector público. En la sede condeferal de CCOO (C/ Fernández de la Hoz, 12)

9.- 11.00 horas.- En Cheste (Valencia), la cabeza de lista del PSPV-PSOE al Congreso de los Diputados por València, Pilar Bernabé, atiende a los medios de comunicación antes de visitar diferentes poblaciones de la comarca de la Hoya de Buñol. Ayuntamiento de Cheste.

10.- 11.00 horas.- En BILBAO, la candidata del Partido Popular al Congreso por Bizkaia, Esther Martínez, y el candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol comparecerán ante los medios para analizar la situación de inseguridad y delincuencia que sufren los vecinos del barrio de San Francisco. En la plaza Corazón de María.

11.- 11.00 horas: Rueda de prensa de la escritora Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026 (Barcelona)

12.- 11.00 horas. Intervención de la presidenta María Guardiola en los II Premios Mujeres Excelentes de Extremadura.

13.- 11.20 horas: En Móstoles, el secretario general del PSOE-M, Óscar López, interviene en una jornada de apoyo a la universidad pública de Madrid. Centro Cultural Villa de Móstoles (Plaza de la Cultura)

14.- 11.30 horas. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, interviene este miércoles, 4 de noviembre, en la Asamblea de delegadas y delegados de UGT en Vallecas, con motivo de la huelga general del próximo 11 de noviembre.

15.- 11.30 horas: en Toledo, la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. En el Palacio de Fuensalida (plaza del Conde, 5).

16.- 13.00 horas: En Toledo, el vicesecretario de Cultura y Deportes del PP, Borja Sémper, atiende a los medios de comunicación junto al alcalde de la localidad. Rotonda del Parque Comercial Fusión, junto a las parcelas de Sepes (Av. del Río Guadiana).

17.- 15.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en el 'Conversatorio de jefes de Estado y de Gobierno' que clausura el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano. Plaza de Las Ventas. A las 16.45 horas, clausuran el evento el Rey Felipe VI, junto con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. En la plaza de toros de Las Ventas (C/Alcalá, 237).

18.- 16.00 horas: En Madrid, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inaugura las Jornadas Confederales de Acción Sindical de UGT, en la sede del sindicato (Av. América, 25).

19.- 18.15 horas: En Madrid, los Reyes Felipe VI y Letizia presiden la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv