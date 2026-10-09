Latinoamérica.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 9 de octubre

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 9 de octubre de 2026:

1.- 09.00 horas: En Valladolid, foto de familia de los participantes en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Transporte e Infraestructuras. Gráficos. En la Plaza de San Pablo.

2.- 09.00 horas: En Valencia, la pastelería Pepina Pastel alía la ilustradora Meresga en una edición limitada que ofrece dulces de mazapán, 'pepiboms' y un pañuelo diseñado para la ocasión.

3.- 09.00 horas: En Madrid, entrevista Europa Press al cantante Daniel Gómez, conocido como Kaydy Cain.

4.- 09,15 horas: en Mérida, el presidente del Consejo Económico y Social de Extremadura, Francisco Rubio, atiende a los medios antes de entregar (a las 10,30) la memoria socio-económica y de actividades 2025 de este organismo a la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Asamblea.

5.- 09.45 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, inaugura el acto 'Polarización y cuidado de la democracia: el papel del Tercer Sector', con motivo del Día Nacional del Tercer Sector, en CaixaForum (Pº Prado, 36).

6.- 10.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de José Mourinho previa al partido Real Madrid vs Villarreal. A las 10.30 horas, entrenamiento del Real Madrid.

7.- 10.00 horas: En Valencia, acto institucional con motivo del Día de la Comunidad Valenciana. Palau de la Generalitat (Pl. de Sant Jaume, 4).

8.- 10.00 horas: El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de UGT Fica, Mariano Hoya, atienden a los medios. En la Avenida de la Fábrica, s/n (Parque Joyero).

9.- 10.30 horas: En Bilbao, rueda de prensa de la Acampada por el Derecho a la Vivienda de Bilbao. En la plaza Arriaga.

10.- 10.30 horas: En Madrid, acto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental, presidido por la Reina Letizia, sobre la salud mental de la infancia, la adolescencia y la juventud, organizado por Salud Mental bajo el lema 'Haz match con tu salud mental'. Asiste la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Hotel Ilunion Atrium (C/ de Emilio Vargas, 3- 4).

11.- 11,30 horas: En Córdoba. El portavoz parlamentario de IU y diputado por Sumar, Enrique Santiago, y el secretario general del sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, José Enrique Guerra, tratan asuntos relacionados con Educación. En la sede de CCOO.

12.- 12.00 horas: En Madrid, minuto de silencio convocado por por el Sindicato de Inquilinas y otros sindicatos en recuerdo a Maricarmen Abascal. Explanada del Palacio de Cibeles. NOTA: Maestre hace declaraciones al finalizar el minuto de silencio.

13.- 12.00 horas: Minuto de silencio convocado por el Sindicato de Inquilinas y otros sindicatos en recuerdo a Maricarmen Abascal. Sede de CCOO.

14.- 12.15 horas: En Córdoba, el Rey Felipe VI visita y clausura el Congreso Internacional de Defensa, Seguridad e Industria "INDUDEF Córdoba 2026". Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (Av. de la Fábrica, s/n).

15.- 13.00 horas: En Córdoba, Su Majestad el Rey Felipe VI clausura el Congreso de la Industria de la Defensa Indudef 2026 a la que también acude el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

16.- 13.00 horas: Rueda de prensa del entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick.

17.- 13.00 horas: En Valladolid, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, realiza una declaración institucional con motivo de la IX Conferencia Iberoamericana de ministros y ministras de Transportes e Infraestructuras. En el Palacio Real, entrada por la calle del León.

18.- 15.00 horas: La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha el operativo especial desde las 15.00 horas de este 9 de octubre y hasta la medianoche del lunes 12 de octubre, con motivo del Puente del Pilar 2026.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv