MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 25 de septiembre de 2026:

NACIONAL

-- 09.15 horas. En Córdoba, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, abre la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura y Pesca.

-- 09.30 horas. En Barcelona, Cumbre educativa encabezada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, con partidos.

-- 09.30 horas. En València, el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, inauguran la jornada 'Oportunidades del proyecto tecnológico de la base logística del ejército de tierra', organizada por la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y la Cámara de Comercio de Córdoba.

-- 09.30 horas. En Sigüenza (Guadalajara), el presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), Jesús Ortega, y el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, participan en la inauguración del II Foro de Desarrollo Rural 'El avance del medio rural', en el Parador Nacional de Turismo. A las 14.30 horas, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, clausura el Foro.

-- 09.30 horas. En Almería, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, visita el Hospital Torrecárdenas, donde a partir de las 10,00 horas participa en las Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales del Sistema Andaluz de Salud (SAS).

-- 10.00 horas. En Madrid, la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, asiste a la feria del sector de la joyería y la relojería MadridJoya.

-- 10.00 horas. En Madrid, rueda de prensa de la cumbre inquilina internacional 'El Barrio', un encuentro internacional por el derecho a la vivienda impulsado por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y la Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad (EAC).

-- 10.00 horas. En Almería, la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, asiste a la entrega de llaves de dos promociones que cuentan con 36 nuevas viviendas asequibles en alquiler.

-- 11.00 horas. En Soria, el Rey visita el Hospital Universitario Santa Bárbara.

-- 11.00 horas. En Sevilla, presentación del cartel conmemorativo del 300 Aniversario de la Santísima Virgen de los Dolores de Montellano.

-- 11.15 horas. En Talavera de la Reina (Toledo), la Reina Letizia preside la apertura del curso de formación profesional 2026/2027.

-- 11.15 horas. En Roquetas de Mar (Almería), el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, participa en la 49ª Asamblea General de Coexphal, donde se presentarán los resultados de la campaña hortofrutícola 2025/2026.

-- 11.30 horas. En Jaén, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, inaugura la XVIII edición de la Feria de Caza y Pesca de la Provincia (Ibercaza).

-- 11.45 horas. En Jaén, el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, atiende a los medios antes de inaugurar la XXIV edición de la Feria de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía 'Tierra Adentro' 2026.

-- 11.45 horas. En Madrid, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, preside la entrega de diplomas que acreditan a 16 fiestas locales como Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, distinciones honoríficas concedidas a celebraciones de notable valor cultural, probada tradición popular y con marcado atractivo turístico. A su llegada atiende a los medios.

-- 12.00 horas. En Madrid, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura el Campus FAES 2026 en el que también participan el expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar; y el eurodiputado y director de la Fundación FAES, Javier Zarzalejos.

-- 12.00 horas. En Ubrique (Cádiz), la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, realiza una visita institucional al Ayuntamiento.

-- 12.00 horas. En Laujar de Andarax (Almería), el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, inaugura el Subcentro del Infoca.

-- 12.30 horas. En Noblejas (Toledo), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el proyecto Noblejas Industrial. El jefe del Ejecutivo estará acompañado por el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido.

-- 12.30 horas. En Soria, el Rey asiste a la entrega del 'II premio de Hispanismo Internacional Fundación Duques de Soria'.

-- 19.00 horas. En Madrid, campaña de promoción del Xacobeo 2027.

-- 19.30 horas. En Málaga, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, inaugura la XXVII Convención de la Psicología de Andalucía Oriental.

SOCIEDAD

-- 12.00 horas. En Madrid, concentración en protesta contra los productos de Marruecos bajo el lema 'Por la dignidad, por la libertad, por nuestro futuro'.

CULTURA

-- 18.30 horas. En Barcelona, photocall de inauguración de la temporada del Liceu con la ópera 'Aida'.

-- 21.00 horas. En Madrid, concierto de Zucchero en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío dentro del ciclo CaixaBank Madrid Live Experience 2026.

DEPORTES

-- 11.00 horas. En Las Rozas (Madrid), entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de la Selección Española de Fútbol en la concentración previa a los encuentros de la UEFA Nations League.

-- 20.00 horas. En Londres (Reino Unido), rueda de prensa en Wembley de la Selección Española de Fútbol en la concentración previa a los encuentros de la UEFA Nations League.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

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