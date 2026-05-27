Latinoamérica.- Agenda gráfica para el día 28 de mayo de 2026

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 28 de mayo de 2026:

NACIONAL

-- 08.45 horas. En Barcelona, foto oficial de la XXIX Conferencia Iberoamericana de ministros de Educación, presidida por la ministra de Educación Milagros Tolón. A las 9 apertura con el presidente de la Generalitat Salvador Illa.

-- 09.00 horas. En Madrid, sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2025.

-- 09.00 horas. En Madrid, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inaugura la jornada organizada por el PSOE en el Senado bajo el título "Impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los territorios". También intervendrán el secretario general de CCOO, Unai Sordo, o el director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, entre otros.

-- 09.30 horas. En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene en los Desayunos Informativos de Europa Press. Será presentado por el ministro de Hacienda, Arcadi España.

-- 09.30 horas. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagoniza el foro autonómico La España vertebrada, organizado por el diario EL MUNDO.

-- 09.45 horas. En Jaén, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios antes de inaugurar el Congreso Internacional de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (Asanec).

-- 10.00 horas. En Granada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene una reunión de trabajo con grupos de investigación y agentes sociales de la Fundación Euroárabe y la Universidad de Granada. A las 11.00 horas pronuncia la conferencia 'Hacia una nueva arquitectura de convivencia y seguridad pública'.

-- 10.00 horas. En Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene en el acto 'Working for Diversity'.

-- 10.00 horas. En Badajoz, comienza el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz.

-- 10.00 horas. En Bilbao, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, participan en el foro "La energía eléctrica que Euskadi necesita. Redes e interconexiones" organizado por Red Eléctrica.

-- 10.15 horas. En Sevilla, el consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios antes de la presentación de '5H. Dosier de la Economía Azul de Andalucía', impulsado por el Clúster Marítimo Marino de Andalucía.

-- 10.30 horas. En Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) presenta el ordenador cuántico de MareNostrum Ona, con la consellera de Investigación de la Generalitat Núria Montserrat, el secretario de Estado de Ciencia Juan Cruz, la secretaria de Estado de Digitalización María González, el director del BCS Mateo Valero y el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Francesc Torres.

-- 11.00 horas En Gran Canaria, el fundador de Open Arms viene de nuevo a Canarias con el barco de camino a Cuba, para llevar víveres.

-- 11.00 horas. En Madrid, Comparecencia del Presidente de Martín Molina Abogados y Economistas, D. Pedro Martín Molina, ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para informar en relación con el objeto de la comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

-- 11.00 horas. En Sevilla, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, atiende a los medios.

-- 11.15 horas. En Leganés (Madrid), el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto con motivo del tercer aniversario de las elecciones municipales y autonómicas. También intervendrá el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Recuenco, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

-- 11.15 horas. En Bilbao, mesa 'Red Eléctrica, clave en la transición energética y descarbonización de empresas', con Irantzu Allende, viceconsejera de Transición Energética del Gobierno Vasco; José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, Mirai y Talgo; José Ignacio Zudaire, CEO de Petronor; y Antonio González Urquijo, delegado regional Norte de Redeia.

-- 11.15 horas. En Jaén, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se reúne con las enfermeras referentes escolares del Distrito Jaén.

-- 11.30 horas. En Valencia, el ministro Óscar López interviene en la inauguración del Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad de la ONU en Valencia Base logística de la UNGSC.

-- 12.00 horas. En Madrid , la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, acude a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para presentar el nuevo índice de peligro de incendios forestales (IPIF). Posteriormente, a las 12.45 horas, se hará un briefing impartido por técnicos de la agencia para explicar en detalle el nuevo índice de peligro de incendios forestales.

-- 12.00 horas. En Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) celebra el centenario del Museo Geominero del Instituto Geológico y Minero de España (IGME- CSIC), con la visita del Rey Felipe VI, acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; la directora del Centro Nacional IGME-CSIC, Rosa María Mateos; y la directora del Museo Geominero, Ana Rodrigo.

-- 13.00 horas. En Madrid, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, participa en la jornada de presentación nacional del proyecto UMANA, una iniciativa de innovación social y tecnológica orientada a impulsar un nuevo modelo de integración laboral para personas con discapacidad intelectual en entornos tecnológicos.

-- 14.00 horas. En Madrid, el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, comparece en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital en el Congreso de los Diputados para presentar el Informe Anual sobre el desarrollo de sus actividades y sobre la situación de los mercados financieros en 2025.

-- 17.00 horas. En Barcelona, rueda de prensa de la XXIX Conferencia Iberoamericana de ministros de Educación.

-- 19.00 horas. En Madrid, el Rey Felipe VI asiste a la corrida de la Asociación de la Prensa.

ECONOMÍA

-- 09.00 horas. En Madrid, el IESE celebra la segunda jornada de su 21º Encuentro del Sector Bancario con la intervención de los CEO de ING España, de Santander España, de Bankinter, el country manager de BBVA España y la presidenta de AEB, Alejandra Kindelán.

CULTURA

-- 18.15 horas. En Sevilla, atención a medios de los distinguidos con la Medalla de Oro de la Provincia previa a la gala de entrega.

-- 18.30 horas. En Madrid, ceremonia de entrega de los Premios Ernesto Cardenal 2026.

-- 21.00 horas. En Madrid, concierto de La Oreja de Van Gogh.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

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