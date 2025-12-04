Agenda gráfica para el día 5 de diciembre de 2025

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 5 de diciembre de 2025:

NACIONAL

-- 09.20 horas. En Madrid, recepción de presidentes de países de la Comunidad Iberoamericana preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

-- 09.30 horas. En Madrid, reunión de presidentes de países de la Comunidad Iberoamericana preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

-- 09.30 horas. En Madrid, acto de conmemoración del 47º aniversario de la Constitución Española organizado por la Delegación de Gobierno. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, clausura el acto.

-- 09.45 horas. En Barakaldo, visita técnica e informativa a las obras del Tanque de Tormentas de Galindo que se está construyendo en Barakaldo.

-- 10.30 horas. En Madrid, el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

-- 10.30 horas. En Madrid, el Rey recibe en audiencia a una representación del patronato de la Universidad Camilo José Cela en el Palacio de la Zarzuela.

-- 11.00 horas. En Toledo, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita el Hospital Nacional de Parapléjicos para conocer de primera mano el funcionamiento de su comedor.

-- 11.15 horas. En Madrid, el Rey recibe en audiencia a una representación de la Asociación de Empresarios del Sur de España (CESUR) en el Palacio de la Zarzuela.

-- 12.00 horas. En Madrid, el Rey recibe en audiencia a una representación del patronato de la Fundación COnsejo España-Colombia en el Palacio de la Zarzuela.

-- 12.00 horas. En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de imposición de condecoraciones, y entrega la medalla conmemorativa de las operaciones con motivo de la DANA 2024, así como de la Cruz del Mérito Militar, con distintivo amarillo y blanco, a personal militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

-- 12.00 horas. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución Española.

-- 12.00 horas. En Valencia, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se reúne con el alcalde de Picanya, Josep Almenar, y luego visita las acciones realizadas en el barranco del Poyo junto a la CV 36.

-- 12.30 horas. En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas para analizar el estado de situación de la peste porcina africana.

-- 12.45 horas. En Casar de Cáceres, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene ante los medios tras visitar la fábrica Quesos del Casar.

-- 14.30 horas. En Sta.Perpètua de Mogoda (Barcelona), el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los consellers Òscar Ordeig y Núria Parlon visitan el centro de mando avanzado de contención de la peste porcina africana.

-- 16.30 horas. En Barcelona, sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

-- 18.30 horas. En Cáceres, el presidente de VOX, Santiago Abascal, clausura el acto del partido de inicio de campaña electoral.

ECONOMÍA

-- 08.30 horas. En Vitoria, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, el presidente de SEA, Juan Antonio Sánchez, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, participan de la apertura de la cumbre empresarial 'Liderando en incertidumbre'.

SOCIEDAD

-- 14.30 horas. En San Sebastián, los sindicatos ErNE, Esan y Si.P.E convocan una concentración ante el incremento de agresiones a ertzainas.

-- En Madrid, operación salida en tren por el puente de la Constitución.

-- En Madrid, operación salida por carretera por el puente de la Constitución.

DEPORTES

-- 09.30 horas. En Palma de Mallorca, décimo aniversario del proyecto 'Educación y Deporte' y de la inauguración del primer Centro Fundación Rafa Nadal en Palma de Mallorca en 2015.

-- 10.00 horas. En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el acto de presentación del proyecto Modelo del Deporte español.

-- 11.00 horas. En Barcelona, entrenamiento del FC Barcelona en la previa de su partido de LaLiga EA Sports frente al Real Betis Balompié.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

-- En Damasco, evolución de la guerra civil siria.

