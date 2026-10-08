MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 9 de octubre de 2026:

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Valladolid, foto de familia de los participantes en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Transporte e Infraestructuras.

-- 09.25 horas. En Sevilla, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, participa en la jornada 'Retos en el cáncer de mama triple negativo metastásico, redefiniendo su manejo' que organiza el Grupo Joly.

-- 10.00 horas. En Valencia, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, preside el acto institucional del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

-- 10.00 horas. En Barcelona, el nuevo director del TNC Josep Maria Mestres presenta sus prioridades, con la consellera de Cultura Sònia Hernández (TNC).

-- 10.30 horas. En Madrid, la Reina Letizia, interviene en el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental 2026.

-- 10.30 horas. En Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside el acto institucional por el vigésimo aniversario del Centro de Protección Animal (CPA) del organismo autónomo municipal Madrid Salud.

-- 11.00 horas. En Córdoba, la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, participa en un encuentro sobre vivienda que organiza Publicaciones del Sur en colaboración con 7TV Andalucía.

-- 12.00 horas. En Santiago de Compostela, velatorio por la muerte del histórico dirigente del nacionalismo gallego Xosé Manuel Beiras.

-- 12.00 horas. En Logroño, acto de apertura del Curso Académico 2026-2027 de UNIR y toma de posesión de su nuevo rector.

-- 12.00 horas. En Benaocaz (Cádiz), la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, participa en la apertura de la Feria Ganadera de la localidad.

-- 13.00 horas. En Córdoba, Su Majestad el Rey Felipe VI clausura el Congreso de la Industria de la Defensa Indudef 2026 a la que también acude el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

-- 13.00 horas. En Valladolid, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, realiza una declaración institucional con motivo de la IX Conferencia Iberoamericana de ministros y ministras de Transportes e Infraestructuras.

-- 13.30 horas. En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, clausura el Foro Tecnológico Global Geopolítica y Tecnología: Las nuevas fronteras, organizado por la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC).

-- 16.00 horas. En Santiago de Compostela, acto público de homenaje al histórico dirigente del nacionalismo gallego Xosé Manuel Beiras.

-- 16.00 horas. En Valencia, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, visita junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, el mural dedicado a la selección española de fútbol que el Ayuntamiento de València ha instalado en el barrio de Montolivete.

-- 18.00 horas. En Valencia, manifestación de la Comissió 9 d'Octubre-Acció Cultural del País Valencià.

-- En Valencia, acampada por la vivienda en la Plaza del Ayuntamiento.

ECONOMÍA

-- 10.00 a 14.00 horas. En Madrid, VI Foro del Retail y el Gran Consumo, en el que participan el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras; la directora general de Amazon en España y Portugal, Ruth Díaz; la Marketplace director de Shein, Carmen Cuadrado Briones; el presidente de Wow, Dimas Gimeno; el CEO de Tendam, Jaume Miquel; así como directivos de FNAC o Leroy Merlin. La clausura corre a cargo de la presidenta de ARTE, Ana López-Casero.

SOCIEDAD

-- 12.00 horas. En Valencia, procesión cívica con la Reial Senyera a la que se suma la espada de Jaume I con motivo del 750 aniversario de la muerte del Conqueridor.

-- 19.00 horas. En Barcelona, manifestación del Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya y la Coshac 'Per l'Olga i la Maricarmen: El negoci de l'habitatge mata!'.

-- 19.00 horas. En Sevilla, la periodista Silvia Intxaurrondo y el humorista y presentador Manu Sánchez participan en una nueva edición del foro 'Diálogos por la Paz'.

CULTURA

-- 10.30 horas. En Granada, inauguración de la exposición 'Los palacios reales de la Alhambra'.

DEPORTES

-- 09.00 horas. En Madrid, cobertura gráfica del Acciona Open de Golf 2026.

-- 10.30 horas. En Valdebebas, Madrid, entrenamiento del Real Madrid CF en la previa a su partido de LaLiga EA Sports frente al Villarreal CF.

-- 11.00 horas. En Barcelona, entrenamiento del FC Barcelona en la previa a su partido de LaLiga EA Sports frente al Getafe CF.

-- 20.30 horas. En Barcelona, encuentro de Turkish Airlines EuroLeague entre el FC Barcelona y el *algiris Kaunas.

-- 21.00 horas. En Málaga, encuentro de La Liga EA Sports entre el Málaga CF y el RCD Espanyol de Barcelona.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

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