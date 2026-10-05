Latinoamérica.- Agenda Informativa de Europa Press para hoy, lunes 5 de octubre (1)

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy lunes 5 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la reunión de coordinación del 'Plan de Seguridad de la XXX Cumbre Iberoamericana'. Sede del Ministerio (C/ Amador de los Ríos, 7).

-- 10.00 horas: El presidente de Vox, Santiago Abascal, es entrevistado en 'Espejo Público', de Antena 3.

-- 10.00 horas: En Madrid, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofrece una declaración institucional. Sede nacional del PP (C/Génova, 13).

-- 10.15 horas: En Madrid, la eurodiputada de Podemos Irene Montero ofrece declaraciones a los medios tras el anuncio de la convocatoria de elecciones por parte del presidente del Gobierno. En la Plaza del Museo Nacional Reina Sofia.

-- 10.20 horas: En Madrid, los Reyes inician su viaje de Estado a Finlandia, que se extenderá hasta el miércoles 7 de octubre. Les acompaña el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Pabellón de Estado de la Terminal T-4.

-- 11.30: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Sin rueda de prensa posterior.

-- 12.30 horas: En Madrid, rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox. Sede del partido (C/ Bambú, 12).

-- 13.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de Sumar sobre la coyuntura actual y el lanzamiento del Frente Amplio. Intervienen Verónica Barbero, Mónica García, Antonio Maíllo y Ernest Urtasun. Espacio Ecooo (C/ Escuadra, 11).

-- 17.00 horas: En Madrid, se reúne la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

-- 18.00 horas: En Madrid, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios en su visita al grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid (Pl. de la Villa).

-- 18.00 horas: En Helsinki, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con su homóloga de Finlandia, Elina Valtonen; y a las 18.00 horas, acompaña al Rey Felipe VI en su recepción a la colectividad española en Finlandia.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.30 horas: Jornada Técnico-Sanitaria Ensayos clínicos: un activo estratégico para la innovación sanitaria en España, a solicitud de la Fundación Uniteco. Sala Ernest Lluch.

-- 10.30 horas: Presentación de los resultados del informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, con motivo del Día Mundial del Trabajo Decente, a solicitud de la Fundación ONCE. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, clausura el acto. Sala Clara Campoamor.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 10.00 horas: Reunión de Mesa. Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida como consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Por videoconferencia.

-- 11.00 horas: Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España. Comparecencia del Consejero Delegado de Iryo, Fabrizio Favara. Sala Luis Carandell.

-- 11.00 horas: Reunión de Mesa. Comisión de Investigación sobre la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público. Por videoconferencia.

-- 17.30 horas: Mesa del Senado. Sala Mañanós.

TRIBUNALES

-- 10.00 horas: En Madrid, continúa el juicio por el 'Caso Lezo' que investiga la red que presuntamente aprovechó la expansión internacional del Canal de Isabel II para cobrar mordidas. Audiencia Nacional (C/ García Gutiérres).

AUTONOMÍAS

-- 09.00 horas: En Madrid, desayuno informativo de Nueva Economía Fórum que protagoniza la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. The Palace Hotel (Pl. de las Cortes, 7).

-- 09.00 horas: En Vigo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas inaugura el XIV Congreso Internacional Conxemar FAO MAPA Smart Blue Leadership; a las 11.00 horas, se reúne con la ministra de Pesca y de Economía Marítima de Senegal, Amy Mara; a las 12.00 horas, con su homóloga de Angola, Carmen do Sacramento Neto; y a las 16.00 horas, preside la rúbrica del Memorando de Entendimiento entre España y Namibia.

--11.00 horas: En Madrid, la presidenta del Govern, Marga Prohens, presenta la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos ante la CEOE, en la jornada 'Baleares, territorio de oportunidades para proyectos estratégicos'. Sede de la CEOE (C/ Diego de León,15).

-- 11.15 horas: En Huesca, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Cuartel General de la División 'Castillejos'.

-- 16.00 horas: En Barcelona, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, atiende a los medios después de asistir a la Junta Directiva de Foment. Biblioteca de Foment (Vía Laietana, 32).

-- 16.50 horas: En Valencia, el ministro de Hacienda, Arcadi España, atiende a los medios antes de presidir la clausura de la I jornada de la 'Conferencia internacional sobre la resiliencia ante los desastres', organizada por la OCDE. CaixaForum (C/ d'Eduardo Primo Yúfera, 1A).