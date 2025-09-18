Agenda Informativa de Europa Press para este jueves 18 de septiembre (2)

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el jueves 18 de septiembre en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid/Online, la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) celebra su 52º Reunión Anual. Intervienen Juan Flames (CEO de BME), Carlos San Basilio (presidente de la CNMV), Rodrigo Buenaventura (secretario general de Iosco) y José Luis Escrivá (gobernador del Banco de España), entre otros. Palacio de la Bolsa (Plaza de la Lealtad, 1).

-- 09.00 horas: En Madrid, desayuno informativo en Fórum Europa con la participación de Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid (Plaza de la Lealtad, 5).

-- 10.00 horas: En Madrid, Faconauto organiza el Observatorio sobre innovación, IA y transformación tecnológica. En Auditorio de Mutua Madrileña. (P.º de Eduardo Dato, 20).

-- 10.00 horas: En Madrid, comparecencia en el Senado de la directora de Regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Marta Castro Pérez-Chirinos, ante la Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025. (c/ Bailén).

-- 10.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene en la inauguración de las Jornadas Confederales de UGT de Salud Laboral 'Los Nuevos Desafíos de la Prevención. Los accidentes laborales, un drama evitable'. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también participará en la intervención. Tras las mismas (11.00 aprox.) Álvarez, atenderá a los medios. Sede UGT (Avda de América, 25).

-- 13.00 horas: En Madrid, el director JYSK España y Portugal, Carlos Haba, presenta el plan estratégico de la compañía para el periodo 2025-2028. Monbull Conde Duque (c/Montserrat, 26).

-- 14.00 horas: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene, de forma telemática, en la presentación del informe de la OCDE sobre Inteligencia Artificial en la Administración.

-- 17.30 horas: En Madrid, la ministra y secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, Isabel Rodríguez, se reúne con los secretarios territoriales de Vivienda y Agenda Urbana. Sede del PSOE (C/ Ferraz, 70).