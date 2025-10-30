MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el jueves 30 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Sociedad, Salud y Cultura:

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Madrid, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y Fundación Encuentros del Futuro (FEF) celebran la primera edición que se celebra en Europa del Congreso Futuro Iberoamericano. Será inaugurado por Susana Sumelzo, Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo; y Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano, entre otros. Los días 30 y 31 de octubre en Casa de América (Calle Marqués del Duero, 2).

-- 09.00 horas: En Madrid, Foro Salud Nueva Economía Forum con Paula Gil Leyva, presidenta de Médicos Sin Fronteras presentada por María Entrecanales, empresaria, miembro de la Junta Directiva de ACNUR y donante de MSF. En el Real Casino Gran Círculo de Madrid (Alcalá, 15) y online.

-- 09.30 horas: En Madrid, marcas de Restauración y Too Good To Go celebran el evento "Tras la aprobación del desperdicio alimentario: El papel de la Restauración de Marca". En la sede del Parlamento Europeo (Paseo de la Castellana, 46).

-- 09.30 horas: En Madrid, Ecoembes organiza la jornada "Horizonte COP30: Impulso global a la economía verde, circular y competitiva". En el Auditorio WPP Campus (C/ Ríos Rosas, 26).

-- 09.30 horas: En Madrid, celebración de la Jornada Anual de Uteca, con el lema "La publicidad ante la jungla digital: oportunidades, retos y riesgos". En el Espacio Fundación Telefónica (Calle Fuencarral, 3).

-- 10.00 horas: En Madrid, los Reyes, Felipe VI y Letizia, presiden la reunión de la comisión delegada de la Fundación Princesa de Girona. Palacio de La Zarzuela (Cam. de la Zarzuela, Fuencarral-El Pardo).

-- 10.00 horas: Jornada "ESG en transición: contexto, cambio e incertidumbre" del ciclo Esade - Fundación SERES. Online.

-- 11.00 horas: En Madrid, la campaña 'Un juguete, una ilusión', impulsada por RTVE en colaboración con la Fundación Crecer Jugando, presenta su 26ª edición. En la sala de Comunicación de RTVE. Torrespaña (C/ Alcalde Sainz de Baranda, 92).

-- 11.00 horas: En Madrid, Forética organiza una nueva edición del 'Net-Zero Business Forum', en el marco del Clúster de Cambio Climático. En la sala Gobernador - Impact Hub Madrid (Calle del Gobernador, 26).

-- 11.00 horas: En Madrid, EmancipaTIC, con el apoyo del IMSERSO y la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela, presenta una investigación sobre soledad no deseada en mayores. En el salón de Actos del IMSERSO (Avenida de la Ilustración, esquina con calle Ginzo de Limia, 58) y online.

-- 11.30 horas: En Madrid, Fundación Verisure presenta 'Desoledad', la iniciativa contra la soledad no deseada en los mayores. En la sala Ramón Gómez de la Serna del Círculo de Bellas Artes (Calle Alcalá, 42)

-- 18.30 horas: En Madrid, XII edición de los Premios Mujeres a Seguir (MAS), para dar visibilidad al talento femenino, inaugurada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11.

-- 19.00 horas: En Madrid, ceremonia de entrega de los Premios Internacionales de Periodismo 2025, otorgados por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE), el Club Internacional de Prensa (CIP), la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes en España (APEAE) y la Asociación de Prensa Africana (APA). En los Jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro (Paseo de Uruguay, 5).

-- 19.30 horas: En Madrid, v edición de los Premios Periodismo y Comunicación en Sostenibilidad MasOrange. Calle de la Paloma, 15.

SALUD

-- 09.30 horas: En Madrid, 14ª Edición de las Jornadas de Actualización en el tratamiento de la Leucemia Aguda, organizada por MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten y la Fundación MD Anderson Cancer Center España. En el Auditorio Fundación MD Anderson Cancer Center España. (C/ Arturo Soria, 270).

-- 09.30 horas: En Madrid, xII Jornadas Anuales de la Asociación Española de Compañías de Investigación Clínica (AECIC) bajo el lema 'Uso actual de la Inteligencia Artificial en el entorno farmacéutico: ensayos clínicos, productos sanitarios y fármacos'.

NOTA: Registro para seguirlo por streaming: https://goo.su/n8hKx .

-- 10.30 horas: En Madrid, CRIS Contra el Cáncer presenta los resultados pioneros de una terapia CAR-T tándem desarrollada íntegramente en España, un avance sin precedentes en inmunoterapia pediátrica. En el Hospital Universitario La Paz, Hospital Materno-Infantil. (Pº Castellana, 261).

-- 10.30 horas: En Madrid, la Organización Médica Colegial (OMC) presenta los resultados del Estudio sobre Demografía Médica 2025,Con motivo del Día Mundial de la Profesión Médica. En su sede. (Plaza de las Cortes, 11). Para seguirlo por streaming: https://www.youtube.com/watch?v=SxIs_wZmpa4.

-- 11.30 horas: En Aranjuez (Madrid), en Aranjuez (Madrid), V Foro de Direcciones de Gestión Económica y Centrales de Compra, organizado por la Fundación SEDISA. En el Hotel Occidental Aranjuez. (Plaza de la Unesco, 2).

-- 11.30 horas: En Madrid, encuentro de MSD sobre la hipertensión arterial pulmonar (HAP). En su sede. (C/ de Josefa Valcárcel, 42).

-- 12.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de All.Can Spain para ofrecer recomendaciones para un cambio de paradigma en el abordaje de los largos supervivientes de cáncer. En las oficinas de Cariotipo. (C/ Velázquez 24, 4º izquierda).

-- 12.00 horas: En Madrid, el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas presenta el Congreso de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, OPTOM, que se celebrará el próximo mes de abril. En su sede. (C/ Princesa, 25 Planta 4).

-- 19.00 horas: En Madrid, conferencia titulada 'Entrada e impacto en la Antártida del virus de la gripe aviar H5N1, un virus con potencial pandémico', pronunciada por Antonio Alcamí Pertejo, Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia. En la RANF. (C/ de la Farmacia, 11). Para seguirlo por streaming: https://ranf.tv/ .

-- 19.30 horas: En Madrid, acto oficial de entrega de la quinta edición de 'ABARCA PRIZE', el Premio Internacional de Ciencias Médicas Doctor Juan Abarca. En el Hotel Rosewood Villa Magna. (Paseo de la Castellana, 22).

-- 19.30 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, asiste a la V edición de Abarca Prize. Hotel Rosewood Villa Magna (P.º de la Castellana, 22).

CULTURA

-- 11.30 horas: En Madrid, CEDRO presenta el Tercer Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, con las escritoras Carmen Posadas y Najat El Hachmi; Jesús Badenes, director general de la División Editorial del Grupo Planeta; Carme Riera, presidenta de CEDRO; Jorge Corrales, director general de CEDRO y Héctor Jiménez, director ejecutivo de Qbo Investigación y Estrategia. En la Fundación Ortega-Marañón (C/ de Fortuny, 53, Chamberí).

-- 15.30 horas: En Madrid, entrevista con Manolo García por la publicación de su nuevo disco, 'Dapaires Poligoneros'. En la librería La Mistral (Travesía del Arenal, 2).

-- 16.30 horas: En Madrid, el Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta la lectura dramatizada de 'Don Juan Tenorio', con versión y dirección de Jesús Cracio. (Plaza de Colón, 4).